Приветствуем тебя, Сольналь!

Более 300 человек стали участниками масштабного праздника, организованного корейским этнокультурным центром. На него пригласили активистов и ветеранов, уделяющих большое внимание приобщению диаспоры к корейским народным традициям и культуре, пропаганде и изучению языка, а также представителей Ассамблеи народа Казахстана и этнокультурных объединений.

Перед гостями развернулось яркое шоу, в ходе которого участники рассказали о традициях празднования Нового года по лунному календарю, о том, как его принято встречать в Корее. К примеру, какие блюда надо ставить на стол, чтобы задобрить Дракона и получить его благосклонность, как поздравлять родных и близких.

Народные обычаи и традиции представили участники вокально-хореогра­фического ансамбля «Морандон», в состав которого входят те, кому за 70 лет. Не менее активной оказалась и молодежь. При этнокультурном центре действует центр «Хангаран», объединяющий творчески одаренных юношей и девушек. Аплодисментами гости праздника встречали шоу барабанщиков.

Большую помощь в организации праздника оказал бизнес-клуб «Ильсам». Сольналь вместе с корейцами ждут люди разных национальностей, открывая для себя много нового и интересного из жизни народов, проживающих рядом. Отметим, что корейский национальный культурный центр создан 35 лет назад. Он стал одним из первых этнокультурных объединений Южного Казахстана. С тех пор сложилась традиция сообща встречать Сольналь, желая друг другу здоровья, мира, благополучия и взаимопонимания.