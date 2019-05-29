Привлечение инвестиций: Токаев предложил странам ЕАЭС использовать возможности МФЦА

Президент
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Жанат Тукпиев
Президент РК Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане выступил с предложением использовать возможности Международного финансового центра "Астана" для привлечения иностранных инвестиций в экономику стран ЕАЭС, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"Казахстан запустил Международный финансовый центр "Астана". Участники этого центра имеют широкий доступ к капиталу не только региона, но и всего мира, а также к большому спектру финансовых услуг. Предоставляются налоговые льготы сроком до 50 лет, действует специальный суд и международный арбитражный центр. Государства-члены нашего союза могли бы использовать возможности этого центра для привлечения иностранных инвестиций в свою экономику", – предложил Токаев.

Напомним, в Нур-Султане проходит юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета. Оно приурочено к двум юбилейным датам – 25-летию идеи Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и 5-летию подписания договора о Евразийском экономическом союзе.

В мероприятии принимают участие Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президенты: Республики Беларусь – Александр Лукашенко, Кыргызской Республики – Сооронбай Жээнбеков, Российской Федерации – Владимир Путин, Премьер-министр Республики Армения – Никол Пашинян. Президент Молдовы Игорь Додон примет участие в заседании в качестве главы государства-наблюдателя при ЕАЭС, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев – в качестве почетных гостей.

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