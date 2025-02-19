Привлекая современных кочевников

Новый тип визы – Neo Nomad Visa, – предназначенной для «современных кочевников», был введен по поручению Президента

Касым-Жомарта Токаева в ноябре 2024 года. На данный момент ее обладателями стали уже семь человек – это граждане США (три человека), Великобритании, Респуб­лики Корея, Сингапура, Латвии. Ежегодно Казахстан рассчитывает выдавать по 500 таких виз.

Для повышения туристичес­кой привлекательности, а также привлечения в страну востребованных специалистов Казахстан, помимо Neo Nomad Visa, ввел также такие новые типы виз, как Digital Nomad Visa (ориен­тирована на специалистов в сфере IT) и В9 (виза резидента, для иностранных специалистов в особо востребованных областях). О том, какие возможности они дают, для кого предназначены и как их получить, подробно рассказали на брифинге в Министерстве иностранных дел, на который были приглашены представители зарубежного дипломатического корпуса, аккредитованные в нашей стране.

– Казахстан всегда был землей кочевников – смелых, устремленных в будущее и открытых миру. Для них движение выступало не просто необходимостью, а образом жизни. Кочевники XXI века – это не только путешественники, но и новаторы, предприниматели, креаторы. И Казахстан готов тепло их принимать. Мы верим, что мобильность подпитывает инновации, а разнообразие способствует прогрессу. Поэтому внедряем умные визовые решения, политику «открытого неба» и инвестиционно-привлекательные инициативы, – отметил заместитель министра иностранных дел Роман Василенко, обращаясь к участникам брифинга.

Он подчеркнул, что в нашей стране понимают: мобильность сегодня – это образ жизни и работы в условиях гиперсвязанного мира. Именно поэтому Казах­стан внедрил три новых типа виз, предназначенных для людей, чья деятельность позволяет работать удаленно из любой точки мира и которые хотят совмещать работу с путешествиями.

Как отметил Роман Василенко, Казахстану есть что предложить в данном отношении: это и уникальная культура, и множество природных достопримечательностей, которые стоит увидеть, и развитая цифровая инфраструктура, позволяющая решать онлайн многие бытовые вопросы, а также хорошая связанность с миром – на сегодняшний день прямое авиасообщение налажено с более чем 30 странами, в неделю выпол­няются свыше 700 рейсов. Все это делает страну привлекательной для современных кочевников.

Вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев подробно остановился на правилах получения Neo Nomad Visa.

Для получения визы данного типа иностранному гражданину необходимо обратиться в дипломатическое представительство РК за рубежом. От заявителя потребуется подтвердить наличие стабильного дохода за пределами Казахстана в размере не менее 3 000 долларов, предоставить медицинскую страховку и справки о несудимости. Виза ориентирована на людей, работающих удаленно в различных сферах, от программирования, маркетинга и финансов до консалтинга, дизайна и электронной коммерции. Neo Nomad Visa выдается на год с возможностью продления еще на один год.

– Это виза, которая позволяет оставаться в нашей республике, но работать удаленно в другой стране. То есть не трудоустраиваясь в Казахстане. Есть требование о том, что по истечении определенного количества дней человек, находящийся в государстве, должен встать на налоговый учет, но есть и международное законодательство об избежании двойного налогообложения. Поэтому на наших гостей – обладателей Neo Nomad Visa никакой специальный дополнительный режим налогообложения не распространяется. Они не работают здесь, они – туристы. И к ним применяется такой же режим, как к туристам, – пояснил Ержан Еркинбаев.

Digital Nomad Visa, в свою очередь, направлена на привлечение зарубежных IT-специалистов и поддержку цифровой экономики страны. Этот тип визы также дает возможность иностранцам находиться в Казахстане год, при этом они могут работать как на зарубежные компании, так и на казахстанские.

– Реализуя эту инициативу, Казахстан поддерживает инновации и развитие стартапов, укрепляя свой статус технологического центра на международной арене, – рассказал на брифинге замес­титель председателя Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Мирас Закиев.