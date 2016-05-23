​Приз из Севастополя

606
Галия ШИМЫРБАЕВА, Алматы

Этот фестиваль учрежден в 2005 году по инициативе проживающих в Крыму Героев Советского Союза в память об общем воинском подвиге стран – участниц Второй мировой войны. Всего на него в нынешнем году было прислано более 150 работ из 24 государств.

Казахстанская лента посвящена Герою Советского Союза, Халық қаһарманы, первому министру обороны независимого Казахстана генералу армии Сагадату Нурмагамбетову. Она рассказывает о качествах человека, сумевшего сделать блистательную карьеру в армии – от лейтенанта до генерала. При этом Сагадат Нурмагамбетов предстает перед зрителем не только как доблестный воин, но и как любящий муж, отец и верный друг.

По словам одного из первых зрителей картины генерал-лейтенанта запаса Бахытжана Ертаева, фильм «Сагадат Нурмагамбетов. Последнее интервью» внесет большой вклад в патриотическое воспитание молодежи. 

