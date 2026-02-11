Фото: Минобороны РК

Известный казахстанский конькобежец, серебряный призер чемпионата мира среди молодежи и многократный чемпион страны Кудайберген Темиржанов проходит срочную воинскую службу в войсковой части 78460 Алматинского гарнизона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

Он служит по проекту «Сарбаз+», который позволяет военнослужащим развивать профессиональные и цифровые навыки, изучать иностранные языки и поддерживать высокий уровень физической подготовки.

По словам рядового Темиржанова, проект дает возможность обучаться английскому языку, осваивать IT-направления и управление беспилотными летательными аппаратами, а также регулярно тренироваться в спортивном зале части.

Несмотря на напряженный армейский распорядок — ранние подъемы, строевую и огневую подготовку, полевые выходы — военнослужащий быстро адаптировался к службе и нашел единомышленников. Он делится спортивным опытом с сослуживцами и отмечает, что армейская дисциплина во многом схожа с требованиями профессионального спорта.

В числе спортивных достижений Кудайбергена Темиржанова — звание мастера спорта по конькобежному спорту, серебряная медаль чемпионата мира среди юниоров, призовые места на этапах Кубка мира среди нео-сеньоров, а также многократные победы и призовые места на чемпионатах и Кубках Казахстана в 2024–2025 годах.

В Министерстве обороны подчеркивают, что служба таких военнослужащих наглядно демонстрирует гармоничное сочетание профессионального спорта, патриотизма и воинского долга, служит примером для молодежи и способствует укреплению престижа Вооруженных сил Республики Казахстан.