Призер международного фестиваля из Державинска

Акмолинского школьного психолога ­Аслана Манатова чест­вовали на VIІI съезде учителей и работников образования государств СНГ, прошедшем на прошлой неделе в Ереване.

фото из личного архива

В рамках съезда были озвучены результаты III Международного фестиваля педагогического мастерства, выявляющего талантливых учителей и помогающего распространять их опыт. Фестиваль проходил в два этапа. Первый, заочный, – с марта по июнь 2024 года.

От Акмолинской области в нем в номинациях «Учитель» и «Психолог⁄социальный педагог» участ­вовали два педагога.

Опыт и мастерство участников очного этапа фестиваля оценивало солидное международное жюри. В его состав вошли представители Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и ­Казахстана.

По итогам III Международного фес­тиваля педагогического мастерства третье призовое место занял педагог-психолог ОШ им. Н. Крупской города Державинска Жаркаинского района Аслан ­Манатов.

Диплом фестиваля вручен учителю-биологу из ОШ № 2 Бурабайского района Гульжазире ­Сейдахметовой.