Призер международного фестиваля из Державинска

Акмолинского школьного психолога Аслана Манатова чествовали на VIІI съезде учителей и работников образования государств СНГ, прошедшем на прошлой неделе в Ереване.
В рамках съезда были озвучены результаты III Международного фестиваля педагогического мастерства, выявляющего талантливых учителей и помогающего распространять их опыт. Фестиваль проходил в два этапа. Первый, заочный, – с марта по июнь 2024 года.
От Акмолинской области в нем в номинациях «Учитель» и «Психолог⁄социальный педагог» участвовали два педагога.
Опыт и мастерство участников очного этапа фестиваля оценивало солидное международное жюри. В его состав вошли представители Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Казахстана.
По итогам III Международного фестиваля педагогического мастерства третье призовое место занял педагог-психолог ОШ им. Н. Крупской города Державинска Жаркаинского района Аслан Манатов.
Диплом фестиваля вручен учителю-биологу из ОШ № 2 Бурабайского района Гульжазире Сейдахметовой.