Соответствующее постановление опубликовано на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 9 сентября 2025 года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минобороны планирует внедрить новую практику оповещения граждан о призыве в армию через SMS-сообщения, сообщает Kazpravda.kz

В связи с этим ведомство предложило внести изменения в действующее постановление РК, регламентирующее правила организации и проведения призывной кампании

Главная цель поправок – конкретизация порядка организации и проведения призыва граждан, получить отсрочку от призыва на срочную воинскую службу через госуслугу. Также предоставляется возможность признать SMS-сообщение на телефонный номер граждан, подлежащим призыву на воинскую службу, надлежащим видом оповещения.

Данный проект направлен на внедрение единых подходов к организации и проведению призыва граждан на воинскую службу.

В ведомстве отметили, что важные нововведения не повлекут отрицательных социально-экономических и правовых последствий.