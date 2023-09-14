Проблема достигла дна

В ноябре 2022 года, находясь с рабочей поездкой в Атырау­ской области, Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил большую озабоченность по поводу состояния этой реки.

«Уровень воды в Урале за пос­ледние годы снизился, резко ухудшилось экологическое сос­тояние. По степени загрязнения реки оно достигло последнего, пятого уровня», – подчеркнул тогда Президент.

Как отметил Глава государства, необходимо приложить все усилия для сохранения Урала.

«Если мы не примем конкретных мер сегодня, завтра может быть слишком поздно. Поэтому нужно жестко пресекать любые нарушения природоохранного законодательства. Следует провести ревизию водоохранных зон, проверить все гидро­сооружения на реке. Это прямая обязанность акима области и Правительства», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Для решения проблемы снижения уровня воды в Урале, уменьшения заиленности русла областным акиматом и профильным министерством принята совместная «дорожная карта». В комплексный план социально-экономического развития Атырауской области до 2025 года включены семь направлений, подлежащие первоочередному исполнению.

Часть проблемы обмеления реки, по мнению специалистов, можно решить путем дноуглубительных работ.

По информации руководителя областного управления природных ресурсов и природопользования Нурлана Жантокова, на сегодня определена проектно-сметная стоимость работ по углублению дна реки Кигач, разделяющей Казахстан и Россию, общей протяженностью 243,5 км в размере 15 млрд тенге и аналогичных работ на реке Урал в сумме 6,1 млрд тенге.

Меры по углублению речного дна рассчитаны до 2026-го. Только в прошлом году на эти цели из республиканского бюджета выделено 7 млрд тенге.

Нынче республиканский бюджет на расчистку дна выделил 3 млрд тенге, еще 500 млн тенге поступили из местного бюджета. На сегодня очищено 22 км бассейна Урала, 50 км – реки Кигач.

Проблему для рек представляют также затонувшие суда и другие крупногабаритные предметы, создающие препятствия для выхода в море пограничных сторожевых кораблей, рыболовецких катеров и в целом для хозяйственной деятельности.

По итогам обследований определен перечень из 27 крупногабаритных предметов, который направлен в соответствующие министерства. Для выполнения работ по подъему затопленных судов необходимо провести мероприятия, предусмотренные законодательством, определить владельцев, способ выполнения работ.

– Учитывая важность вопроса, необходимо предусмотреть выделение средств из республиканского бюджета для проведения дноуглубления рек Урал и Кигач в местах их впадения в Каспийское море. На сегодня для выполнения этих задач подготовлена проектно-сметная документация, – сообщил Нурлан Жантоков на совещании экологической комиссии в областном филиале партии «Amanat».

Но есть и противники проведения дноуглубительных работ. По мнению гражданских активистов, заниматься этим в устье рек, особенно Урала, нет смысла. Дескать, так как Каспийское море отступает большими темпами, расчистка дна устья приведет к лишним затратам бюджета. Поэтому средства предлагается направить на другие экологические мероприятия. В частности, на строительство системы шлюзов и контррегуляторов, чтобы в период паводка собирать воду и контролировать уровень ее стока в море.

По мнению общественного активиста Дидара Хамзина, власти совершают большую ошибку, буквально закапывая огромные деньги в речное дно. Потому как угнаться за темпами отступления Каспия, по его мнению, невозможно, и питьевая вода просто утечет в море.

– Река Волга прежде давала Каспию до 80% водных ресурсов, а сейчас ее уровень снизился, и от силы она дает 45% от прежнего водного объема. Река Урал отдавала до 20% воды тому же морю, но на сегодня этот уровень упал до 3%. Если мы будем и в дальнейшем смотреть, как воды Урала спокойно утекают в Каспий, то вообще останемся без питьевой воды. Поэтому уже сейчас нам надо начинать собирать воду, – считает Дидар Хамзин. – Представьте себе: если речной воды не останется для охлаждения, то может остановиться Атырауская ТЭЦ, а это порядка 180 МВт энергетической мощности. Приплюсуйте сюда еще АНПЗ, который тоже использует воду. К тому же в перспективе могут остаться без живительной влаги жители Атырауской и Западно-Казах­станской областей.

По его мнению, на месте впадения Урала и каналах нужно соорудить шлюзы, оставив один рыбоходный канал для нереста.

По данным специалистов, многолетний годовой сток Урала сос­тавляет 9,46 млрд кубометров. В последнее время, начиная с 2008 года, уровень воды стал снижаться. Исторический минимум наблюдался в 2019-м, в реку поступило около 3,5 млрд кубометров воды. В последующие два года объем немного увеличился, но не достиг нормального уровня.

Специалисты Жайык-Каспийской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов утверж­дают, что дноуглубительные работы в русле реки не нужны, на самом деле работы проводятся для того, чтобы убрать перекаты, наносы. На дне реки начинают скапливаться ил, песок, вот их и убирают. Но именно этого не нужно делать, поясняют специа­листы, потому что это естественный подпор воды, чтобы не дать ей быстро уходить в Каспий.

Эти работы нужны для рыбоходства. Перекаты очищались естественным путем во время паводка. Дно углублять следует в устье реки, во времена СССР там стояло несколько предприятий, которые проводили эту работу на систематической основе.

Вот такие разные мнения сущест­вуют сегодня среди тех, кто занимается спасением Урала.