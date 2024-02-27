Проблемные вопросы сахарной отрасли обсудили в правительстве

Сельское хозяйство, Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин провел совещание по проблемным вопросам сахарной отрасли, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: пресс-служба правительства РК

Как отметил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, в последние два года сахарной отрасли были оказаны беспрецедентные меры поддержки со стороны государства.

К примеру, для фермеров в 2023 году увеличены нормативы субсидирования семян сахарной свеклы и за объемы сданной свеклы на переработку (с 15 до 25 тенге/кг). Заводы подняли закупочные цены на свеклу с 10 до 15 тенге, общая стоимость тонны сахарной свеклы составила 40 тыс. тенге, что по рентабельности сопоставимо с маржинальными культурами. Кроме того, увеличен норматив инвестсубсидий с 25% до 50% на основные виды сельхозтехники, в том числе свеклоуборочные комбайны, сеялки и ботворезы.

Для сахарных заводов с 1 января 2023 года продлен срок действия 70% льготы по НДС для производителей сахара. Освобождены от уплаты НДС при импорте тростникового сырца. Выделен 1,4 млрд тенге из резерва Правительства на развитие сахарной отрасли в области Жетісу. Также до конца 2024 года продлен срок действия квоты на беспошлинный ввоз тростникового сырца из третьих стран в объеме 300 тыс. тенге.

На 2024 год поставлена задача увеличить посевные площади под сахарную свеклу и засеять 25 тыс. га. Но для своевременной переработки полученного урожая без потерь необходима модернизация отечественных сахарных заводов из-за высокого износа оборудования.

- На сегодня работа заводов на тростниковом сырце малоэффективна. Единственная альтернатива – выращивать свеклу в достаточном объеме. Для этого нужно максимально засеивать орошаемые земли. Но заводы должны эти объемы переработать. Исходя из их мощностей, надо доработать Комплексный план по развитию сахарной отрасли. И должна быть синергия между заводами и фермерами, чтобы условия взаимодействия устраивали обе стороны, — подчеркнул Серик Жумангарин.

По словам президента Казахстанской Ассоциации сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности Айжан Наурзгалиевой, казахстанские сахарные заводы слишком старые. Самому первому объекту уже 90 лет, «Аксу кант», построенный в 1967 году, не газифицирован. Это все увеличивает стоимость продукта.

- Нужно увеличивать объемы свеклы и модернизировать наши заводы. Мы готовы сотрудничать. Нам также нужно, чтобы заводы могли участвовать в госзакупках сахара. Сейчас это невозможно, в основном из-за высокой цены, — заявила глава Ассоциации.

По итогам совещания было решено рассмотреть возможность выделения орошаемых земель заводам для выращивания сахарной свеклы, а также доработать Комплексный план по развитию отрасли, чтобы поддержать заводы по озвученным проблемам.

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