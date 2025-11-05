Проблемный полигон ТБО: закрыть или перенести

Ситуация
9
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Уполномоченными органами рассматривается вопрос о временной приостановке работы и передислокации на другое место полигона твердых бытовых отходов, находящегося под управлением ТОО «ADC Taza А’Lem».

фото из архива "КП"

Причина – частые случаи возгораний мусора на объекте и нарушения экологических норм. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций в Конаеве сообщила представитель департамента экологии Алматинской области Алина Тусипбаева.

Напомним: в середине сентября на вышеуказанном мусорном полигоне, расположенном на территории города Алатау, случился крупный пожар, который смогли потушить лишь неделю спустя. В те дни облако густого дыма заволокло близлежащие села, запах гари и задымленность ощущались и в Алматы – за несколько десятков километров от очага пожара. На помощь местным огнеборцам прибыли их коллеги из других регионов республики. В населенном пункте был введен режим ЧС техногенного характера.

По информации Алины Тусипбаевой, упомянутое выше ТОО «ADC Taza А’Lem» получило экологическое разрешение на работу полигона на период с 2020-го по 2027 год. Согласно документу, здесь допускается захоронение не более 7 354 тонн отходов в год. Вместе с тем в последнее время на объекте неоднократно фиксировались нарушения требований экологического законодательства и пожарной безопасности.

По данным департамента экологии, с начала года площадь случившихся здесь пожаров составила 12 га. В отношении нарушителей наложены и взысканы в полном объеме штрафы на общую сумму 1,4 млн тенге. Кроме того, специализированной природоохранной прокуратурой Алматинской области инициирована комплексная проверка деятельности полигона ТБО, по результатам которой будут приняты соответствующие меры.

К слову, ситуацию с пожаром на мусорной свалке, вызвавшую большой общественный резонанс, обсудили на днях и представители областного филиала партии «Amanat». В ходе заседания совета по экологическим вопросам сообщалось, что расследование ЧП продолжается, выясняются причины возгорания отходов. Партийцы потребовали ужесточить меры безопасности на полигоне и провести санитарно-эпидемиологический мониторинг качества воздуха в близлежащих селах.

Остается добавить, что, согласно планам властей, Алатау должен стать первым полностью цифровым городом республики – от применения технологий Smart City до возможности оплаты товаров и услуг криптовалютами.

Как отмечено в нынешнем Послании Главы государства народу, Alatau City будет олицетворять собой образ грядущего Казахстана, сочетая технологический прогресс с максимально комфортной средой для жизни. Думается, негоже, чтобы на территории населенного пункта, имеющего такие перспективы, располагался проблемный мусорный полигон.

