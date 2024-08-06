Проблемы возрастающего дефицита воды нужно решать незамедлительно

В Послании народу Казахстана Президент поручил ускорить внедрение передовых водосберегающих технологий. В целях исполнения данного поручения Министерством водных ресурсов и ирригации по согласованию с государственными органами утверждена Дорожная карта по водосбережению на 2024–2026 годы.

...Южные области республики наиболее подвержены сильной засухе. Фермерские хозяйства испытывают дефицит поливной воды. В прошлом году ее отсутствие привело к большим потерям урожая, поэтому устроенная на полях НИИ сельскохозяйственная ярмарка, а также выставленные образцы различной техники, в том числе беспилотные летательные аппараты, встретили неподдельный интерес со стороны земледельцев региона.

Прибывшие на День поля агра­рии из областей (Алматинской, Жамбылской и Жетысу) ознакомились с современными технологиями, новыми сортами и гибридами, а также с различными удобрения­ми, препаратами для борьбы с вредителями и болезнями.

В День поля участникам мероприятия были представлены новейшие разработки в сфере водосбережения и управления водными ресурсами, которые могут быть внедрены в сельское хозяйство Казахстана для повышения его эффективности и устойчивости к изменению климата. Здесь же, в поле, на «семинаре под шатром» представители научных учреждений, отраслевых министерств, руководители областей и производственники обсудили основные проблемы, а также пути их решения.

Говоря о повестке семинара, президент Национальной академии наук РК Ахылбек Куришбаев заострил внимание на вопросах дефицита воды для ведения сельского хозяйства. По его словам, Казахстан относится к числу вододефицитных стран. К тому же до половины водных ресурсов республики формируется за ее пределами.

По данным экспертов Всемирного банка, к 2030 году объемы гидроресурсов Казахстана сократятся на 15%, что станет одной из главных угроз продовольственной безопасности страны.

Основным потребителем казахстанских водных ресурсов выступает сельское хозяйство, на долю которого приходится до 70% от общего объема водопотребления. При этом, по словам президента НАН РК, если в стране на основе комплексного подхода научатся эффективно управлять водными ресурсами, то можно будет как минимум на 50% сократить объемы потребления живительной влаги и в полтора–два раза повысить урожайность сельхозкультур. Это не теория, а реальные показатели передовых хозяйств.

И все это можно увидеть уже сегодня на опытных полях НИИ.

– Можно и нужно уже сейчас экономить воду, эффективно заниматься внедрением аэротехнической системы орошения, – заявил Ахылбек Куришбаев. – Это не тео­рия, а практика. Каким образом внедрять капельное орошение? Как с минимальными затратами использовать новейшие аграрные технологии? Прежде всего поля нуждаются в профессионалах.

Отрасли не хватает профессио­нальных кадров, которые знают, что делать и как. По данным статистики, ежегодно высшее образование по водным специальностям получают всего порядка ста человек, а потребность страны в восемь раз выше!

Государству нужны, кроме того, гидротехники со средним специальным образованием. В респуб­лике их готовят в пяти колледжах и ежегодно выпускают… не более тех же ста при потребности свыше 2 тыс. человек!

Еще одним пробелом, по мнению спикера, является отсутствие системы повышения квалификации кадров и распространения знаний, из-за чего водопользователи не владеют современными методами и технологиями рационального использования воды. Значит, необходимо создавать центры распространения подобных знаний, повышать квалификацию специалистов. Такие центры должны быть созданы во всех областях Казахстана.

Казахстан – аграрная страна, следовательно, по мысли ученого, здесь должны самостоятельно производить технику, разрабатывать водосберегающие технологии. Сегодня, по данным статистики, капельное орошение в республике используется лишь на 5,4% земель. И эти проценты уже десятки лет не изменяются, то есть программы водосбережения и ирригации не работают.

Как подчеркнул Ахылбек Куришбаев, Казахстану нужно в обязательном порядке выпускать свою поливную технику и оборудование. С другой стороны, необходима мотивация для фермеров. Отраслевая наука должна показывать труженикам полей лучшие примеры работы, создавать эффективные финансовые условия.

На сегодняшний день не хватает инвестиционного кредитования, чтобы фермер мог купить технику. Помимо этого, необходима жесткая политика тарифного образования, то есть вода не может быть ничьей и бесплатной. И здесь уместно привести в пример американский штат Небраска, где за четверть века потребление воды в сельском хозяйстве снизилось на 50%. В то же время урожайность полей увеличилась в два раза...

На недавно состоявшейся конференции FAO (Всемирная Продовольственная Организация) были сделаны однознач­ные выводы: продовольствия в мире не хватает. Население планеты увеличивается, спрос на продукты растет. Эксперты FAO заявили, что Казахстан является одной из трех стран мира, которые имеют огромный потенциал развития в сфере производства продуктов питания.

Особое внимание участников отраслевого мероприятия было привлечено к ситуации, сложившейся в сфере экономии водных ресурсов. Как было отмечено рядом экспертов, в Казахстане из-за недостаточного внедрения водосберегающих технологий, новых засухоустойчивых сортов и отсутствия должной культуры земледелия наблюдается расточительное отношение к поливной воде.

Об этом свидетельствуют следующие цифры. 78% каналов до сих пор имеют земляное русло. Около 40% гидроресурсов теряется при доставке от источника до потребителя, только на 20% орошаемых земель применяются водосберегающие технологии, в том числе капельное орошение.

Наша страна в расчете на один доллар ВВП тратит в три раза больше воды, чем Россия, и в шесть раз больше, чем США! Не выдерживает никакой критики состояние орошаемых земель. По сравнению с 1991 годом их площади сократились на треть, 846 тыс. гектаров выведено из оборота.

Выступая перед участниками мероприятия, аким Алматинской области Марат Султангазиев дал оценку состояния местного сельского хозяйства. Глава региона заявил, в частности, что аграрный сектор служит основным драйвером экономики региона, так как 84% населения проживает в сельской местности. Область занимает второе место в рес­публике по объему валовой продукции сельского хозяйства с долей 12,1%.

Одна из актуальных проблем в сельском хозяйстве связана с неосвое­нием орошаемых земель. Их площадь по области составляет 243,6 тыс. га.

В области технология водосбережения внедрена только на 34,9 тыс. га. До конца года планируется расширить орошение еще на 7,6 тыс. га. Данные работы позволят интенсивнее развивать сельское хозяйство, обеспечить продовольственную безопасность, повысить качество жизни населения.

Вице-министр водных ресурсов и ирригации РК Болат Бекниязов рассказал о ситуации в подведомственной сфере в масштабах респуб­лики. По его словам, в Казахстане площадь орошаемых земель составляет около 1,6 млн га – этого недостаточно для обеспечения продовольственной безопасности республики. Поэтому в перспективе планируется расширение соответствующих территорий до 2,5 млн га к 2030 году. В настоящее время отраслевым министерством продолжается работа по разработке проекта нового Водного кодекса РК.

По мнению Болата Бекниязова, одной из главных задач является обеспечение аграриев водосберегающим оборудованием. В рес­публике функционируют два отечественных завода по выпуску дождевальных машин – в Туркестанской области и Астане. Кроме того, на территории страны функ­ционируют два предприятия по производству оборудования для капельной линии. В целом внедрение водосберегающих технологий орошения обеспечит экономию поливной воды на 20–30%, что позволит увеличить площадь орошаемых земель к 2030 году на 1,3 млн га.

Помимо этого, в условиях изменения климата, маловодного периода и снижения уровня воды на открытых водных объектах отраслевое министерство планирует увеличить долю использования подземных вод для оазисного орошения.

На территории Казахстана эксплуатационные запасы подземных вод составляют порядка 15,7 кубических километров в год. Большая часть их запасов разведана в Алматинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях. Менее всего этот ресурс разведан в Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.

Обращаясь к участникам мероприятия, вице-министр сельского хозяйства РК Азат Султанов акцентировал внимание на мерах финансовой поддержки сельскохозяйственной отрасли со стороны государства.

По словам вице-министра, в этом году принят ряд мер по решению основных вопросов финансового и материально-технического обеспечения посевной кампании. Впервые объем льготного кредитования весенне-полевых работ был доведен до 580 млрд тенге. В предыдущие годы этот объем не превышал 180 млрд тенге.

Кроме того, с текущего года внедрен механизм прямого субсидирования ставок вознаграждения для кредитования субъектов АПК под «чистые» 5% годовых.

Проводится работа по внедрению в производство современных ресурсосберегающих технологий. Это особенно актуально ввиду сокращения обеспеченности водой в южных областях. Благодаря оказываемым мерам господдержки площади орошаемых земель, где применяются водосберегающие технологии, увеличены с 91 тыс. га в 2020 году до 312,2 тыс. га – в 2023-м.