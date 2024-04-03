Пробуждать интерес к литературе

В старейшем книгохранилище страны состоялся интерактивный урок «Волшебное королевство»: детям рассказали о сказках Ганса Христиана Андерсена и о том, почему именно в день его рождения – 2 апреля – отмечается Международный день детской книги.

В последние годы алматинские библиотеки были кардинально реконструированы, став более современными и по-домашнему уютными. В тренде и Центральная детская библиотека им. С. Бегалина. По словам ее директора Алмы Конаровой, здесь проводится много мероприятий в различных форматах, их цель – пробудить у детей интерес к чтению.

Детская библиотека сегодня это не только выдача книг и обслуживание читателей, но еще и деятельность десяти бесплатных кружков и клубов по интересам.

– Многие заблуждаются, думая, что у библиотекарей довольно однообразная работа. Это совсем не так. Чтобы работать с детьми и увлечь их, всегда нужен креативный подход. Библиотекарь – творческая профессия, требующая знаний психолога, коммуникативных способностей, широкого кругозора. Ведь прежде чем посетовать ребенку какую-то книгу, библитекарь должен сам прочитать ее, – говорит Алма Конарова.

В прошлом году на Национальном курултае был поднят вопрос пополнения книжных фондов библиотек произведениями казахских писателей. Сделано уже немало.

– Сотрудники всех 28 библио­тек, входящих в состав Централизованной библиотечной системы Алматы, составили списки книг казахстанских авторов. Мы встречались с руководством Союза писателей, детскими писателями, журналистами. Было изучено мнение детей и их родителей по поводу того, какие книги они хотели бы видеть в библиотеке, – рассказала Алма Конарова.

Отвечая на вопрос о том, сравнялся ли фонд книг на русском и казахском языках, переведены ли на государственный язык лучшие мировые детские книги, директор библиотеки отметила, что перекос есть и довольно существенный. Общий фонд библиотеки составляет 475 тыс. книг, из них только 90 тыс. на казахском языке. Но это только пока, уверена Алма Конарова – работа в этом направлении ведется.

– Позитивные перемены, происходящие сегодня в библиотечной системе, не могут не радовать. В последние годы к нам приходят выпускники вузов по специальности «библиотечное дело». Они с большим интересом относятся к своей работе, полны творческих идей и энтузиазма. Престиж профессии библиотекаря в обществе с каждым годом растет, – заключила директор библиотеки.