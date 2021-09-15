​Прочные основы долговременного и динамичного сотрудничества

Джеймс Бейкер прибыл в Алма-Ату из Санкт-Петербурга вместе с супругой Сьюзан и представительной делегацией, в состав которой входили Посол США в СССР Роберт Страус, директор Госдепартамента США по планированию политики Деннис Росс, помощник Госсекретаря по делам общественности Маргарет Татуалер, помощник председателя Объединенного комитета начальников штабов Джон Шаликашвили, первый заместитель советника Госсекретаря по воп­росам обороны Льюис Либби, специальный помощник Президента США по делам СССР Эд Хьювитт, полномочный министр Посольства США Джеймс Коллинз и другие официальные лица.

Подготовка пребывания Госсекретаря США в Алма-Ате была возложена на МИД Казахской ССР, который я тогда возглавляла. Накануне визита ведомство оказало содействие сотрудникам Посольства США в СССР во главе с У. Давни, прибывшим в Алма-Ату 9 сентября, в решении ряда вопросов подготовки визита.

После прибытия 15 сентяб­ря Джеймс и Сьюзан Бейкер были приглашены Нурсултаном ­Абишевичем и Сарой Алпысовной Назарбаевыми в качестве личных гостей. Между Президентом Казахстана и Госсекретарем США состоялась личная беседа, в ходе которой они обсудили политическую и экономическую ситуацию в СССР и актуальные проблемы международных отношений.

16 сентября утром состоя­лась встреча Госсекретаря Джеймса Бейкера с руководством республики. Президент ­Нурсултан ­Абишевич Назарбаев, представив присутствующих с нашей стороны официальных лиц, проинформировал высокого гостя об экономическом положении в Казахстане, его богатых природно-сырьевых ресурсах и промышленном потенциале, создании основ рыночной экономики, законодательстве в сфере внешнеэкономической деятельности. При этом, как следует из моих записей, сделанных в ходе беседы, он заявил, что «мы не просим никаких кредитов и помощи, пусть американские бизнесмены приходят в республику и начинают на взаимовыгодной основе работать вместе с нами».

Глава Казахстана сообщил, что в своем письме Президенту Джорджу Бушу он предложил установить прямое сотрудничество с США, создать инвестиционный фонд Соединенных Штатов в республике по примеру стран Восточной Европы, открыть представительство США в Алма-Ате и наше представительство в Штатах. Он также выразил просьбу об оказании поддержки с американской стороны суверенному Казахстану во вхождении в международные политические и финансовые организации и в оказании технической помощи и обучении наших специалистов в вопросах управления рыночной экономикой и вхождения в рынок.

В ответном слове Госсекретарь Джеймс Бейкер, как следует из моих записей, поблагодарил Президента за вечер и за беседу накануне, что дало возможность установить личные связи между ними, а также за детальный рассказ об экономических возможностях Казахстана. Он заявил, что расценивает Президента Нурсултана Назарбаева как одного из самых прогрессивных руководителей в Советском Союзе, и их разговор еще раз продемонстрировал четкие позиции казахстанского Лидера относительно политических и экономических трансформаций в стране.

Джеймс Бейкер отметил, что США будут склонны к сотрудничеству с теми союзными респуб­ликами, которые поддерживают 5 принципов Хельсинкского Заключительного акта. В то время США осуществляли в странах Центральной и Восточной Европы ряд программ по обучению кадров и предоставлению технической помощи. Для того чтобы присое­диниться к таким программам, республикам важно было иметь конкретные планы экономических реформ и экономические рычаги для рыночной экономики, что поможет им сотрудничать со Всемирным банком и Международным валютным фондом.

Джеймс Бейкер подчеркнул, что позиция Президента и руководства Казахстана в отношении СССР вызывает доверие у американской стороны, и высказался в пользу развития сотрудничества США с Советским Союзом, который сохранился бы в определенных организационных рамках и с составляющими его республиками. Он выразил удовлетворение визитом в Казахстан и надежду на плодотворное продолжение личных связей с Президентом республики.

После официальных переговоров состоялась совместная пресс-конференция ­Нурсултана ­Назарбаева и Джейм­са Бейкера для советских и иност­ранных журналистов.

В ходе краткосрочного визита Госсекретарь США посетил комп­лекс «Медео», ознакомился с дос­топримечательностями Алма-Аты. Госпожа Сьюзан Бейкер по отдельной программе посетила Центральный государственный музей и Музей народных музыкальных инструментов.

По завершении визита ­Джеймс Бейкер направил письмо на имя Нурсултана Назарбаева, в котором высказал искреннюю благодарность за гостеприимство и возможность обсудить важнейшие проблемы, вызывающие взаимный интерес. Он отметил, что Алма-Ата – очень красивый город, а горы напомнили ему ландшафт окрестностей его дома в штате Вайоминг, а также выразил надежду на то, что сможет еще раз приехать в Казахстан.

Согласно документам из моего личного архива, во время визита в СССР 9–16 сентября 1991 года Джеймс Бейкер встретился с Президентом СССР Михаилом Горбачевым, Президентом РСФСР Борисом Ельциным, с Эдуардом Шевард­надзе, министрами иностранных дел СССР Борисом Панкиным и РСФСР Андреем Козыревым, министром обороны СССР Евгением Шапошниковым и другими руководителями, посетил Санкт-Петербург, Таллин, Ригу и Вильнюс, а также Казахстан.

Хотела бы отметить, что моя первая встреча с Госсекретарем США состоялась по поручению Нурсултана Назарбаева в Москве 11 сентября 1991 года. Джеймс Бейкер пригласил на встречу министров иностранных дел союзных республик для обсуждения вопросов нашего сотрудничества. Тогда я, следуя генеральной линии Президента, отметила, что Казахстан, обладая значительным экономическим и природным потенциалом и соответствующей законодательной базой, нуждается не в помощи, а в равноправном сотрудничестве с США, притоке американских инвестиций в экономику респуб­лики, содействии в подготовке кадров для ускоренного вхож­дения в рыночную экономику.

Джеймс Бейкер, видимо, запомнил мои слова, так как позитивно отозвался о моем выступлении при разговоре с ­Нурсултаном Назарбаевым в Алма-Ате.

В продолжение договореннос­тей, достигнутых в Казахстане, в начале ноября 1991 года состоялся визит сотрудников Посольства США в СССР во главе с Р. Остином, советником по административным вопросам. В беседе в Правительстве ­КазССР американские дипломаты представили конкретные предложения об открытии консульства США в Алма-Ате во главе с Генеральным консулом (в составе 5 американцев и 8 человек местного персонала), которое станет первым американским консульством в неевропейской части СССР.

В то время консульства США находились в Санкт-Петербурге и Киеве. Р. Остин сообщил, что в Вашингтоне решается вопрос, будет ли это Генконсульство или консульство, в любом случае оно будет содействовать установлению связи между Правительством США и Казахстаном, заниматься политическими вопросами и оказывать помощь находящимся в республике американцам, а в будущем, возможно, заниматься визовыми вопросами.

На наш вопрос относительно аккредитации консульства дип­ломат сообщил, что оно будет аккредитовано при МИД СССР. Американская сторона не поддержала наше пожелание об аккредитации при МИД КазССР или двойной аккредитации, заявив, что этот вопрос об отношениях между Центром и союзными рес­публиками должен решаться ими самими.

1 декабря 1991 года состоялись первые всенародные выборы Президента Казахстана, а 10 декабря – инаугурация Первого Президента Нурсултана ­Абишевича Назарбаева. 10 декабря Законом «Об изменении наименования Казахской Советской Социалис­тической Республики» страна получила название «Республика Казахстан».

16 декабря Верховный Совет принял Конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан».

17 декабря 1991 года состоялся второй визит в Казахстан Госсек­ретаря США Джеймса Бейкера. Его сопровождали Посол США в СССР Роберт Страус, заместитель Госсекретаря по вопросам безопасности Реджинальд Бартоломео, помощник Госсекретаря по вопросам Европы и Канады Томас Найлс, помощник Госсекретаря по связям с общественностью Маргарет Татуалер, директор по планированию политики Деннис Росс, помощник председателя Объединенного комитета начальников штабов Джон Шаликашвили, заместитель министра обороны по международной бе­зопасности Стивен Хадли, специальный помощник Президента по делам СССР Эд Хьювитт и другие.

Из-за непогоды самолет приземлился поздно в ночь на 18 декабря, и из аэропорта высокий гость направился в резиденцию на встречу с Первым Президентом Нурсултаном Назарбаевым. Вначале состоялись переговоры в расширенном составе между делегациями, на которых обсуждался комплекс вопросов, связанных с новыми реалиями в мире, провозглашением государственной независимости Казах­станом и другими союзными рес­публиками, а также перспективы двустороннего сотрудничества.

В ходе переговоров по поручению Первого Президента я договорилась с американской стороной о визите Нурсултана Назарбаева в США в начале следующего года.

Затем состоялась личная беседа между Нурсултаном ­Назарбаевым и Джеймсом Бейкером, а по ее завершении – пресс-конференция для представителей казахстанских и зарубежных средств массовой информации.

По сообщениям в печати, на пресс-конференции Президент Казахстана сообщил о намеченной на 21 декабря в Алма-Ате встрече руководителей бывших союзных республик для решения ряда вопросов, в том числе о размещенном на территории четырех республик советском ядерном оружии.

Глава внешнеполитического ведомства США заявил, что на встрече с Первым Президентом Нурсултаном Назарбаевым ядерная проблема подробно обсуждалась, и Казахстан, как и его Глава, играет ключевую роль в решении этого вопроса. Он также сообщил, что США рассматривают вопрос о признании независимости Рес­публики Казахстан и других государств – бывших субъектов СССР, который будет решаться американской стороной на основе соответствующих обращений и в соответствии с принципами, принятыми в США.

Тем временем утром 18 декаб­ря по поручению Нурсултана ­Назарбаева я вылетела через Москву в Нью-Йорк для установления сотрудничества между Казахстаном и ООН. Меня зачислили на должность старшего советника Постоянного представительства СССР при ООН, добавив по моей просьбе – «Представитель Республики Казахстан».

На переговорах в Алма-Ате Первый Президент сообщил Джеймсу Бейкеру о том, что направляет меня в Нью-Йорк и что я также буду его представителем при Администрации США. Госсекретарь приветствовал это решение, обе­щал оказывать поддержку и помощь и выполнил свое обещание.

В Нью-Йорке некоторые удивились, увидев меня, поскольку совсем недавно видели по телевидению в алма-атинском аэропорту рядом с Госсекретарем Бейкером.

Три дня я работала в советском диппредставительстве при ООН, которое 24 декабря 1991 года, в соответствии с решением ­Алма-Атинской встречи глав суверенных государств, стало Постоянным представительством Российской Федерации при ООН. В тот же день Россия заняла место СССР в Совете Безопаснос­ти ООН, а новые суверенные государства, как было решено на Алма-Атинской встрече, приступили к подготовке своего вступления в члены ООН.

Вечером 24 декабря я проинформировала Первого Президента о документах, необходимых для вступления Казахстана в члены ООН, попросив направить их до 31 декабря. Утром указанного дня я получила по факсу подписанное Нурсултаном Назарбаевым Заявление Республики Казахстан о вступлении в ООН и незамедлительно передала его в офис Генерального секретаря, который направил его всем государствам – членам ООН 3 января 1992 года.

В соответствии с правилами процедуры на заседании 23 января 1992 года Совет Безопаснос­ти рекомендовал Генеральной Ассамблее принять Казахстан в члены ООН. В исторический день 2 марта 1992 года на пленарном заседании 46-й сессии Генеральная Ассамблея единодушно приняла новое независимое государство – Республику Казахстан в члены Организации Объединенных Наций.

В ходе подготовки вступления в ООН в начале января того года одним из первых я встретилась с Послом США при ООН Томасом Пикерингом. Он заявил, что им получены указания от Госсекретаря Джеймса Бейкера оказывать самую активную поддержку и содействие вступлению Казахстана в ООН. Он отметил, что эта позиция США доведена им до членов Совета Безопасности и с американской стороны будут приниматься меры для ускоренного рассмотрения вопроса в этом главном органе ООН.

Он также подчеркнул, что Джеймс Бейкер высоко оценил итоги своих визитов в Алма-Ату, результаты переговоров с Первым Президентом Нурсултаном Назарбаевым и передал просьбу Госдепартамента к руководству Казахстана об оказании помощи в открытии Посольства США в Алма-Ате.

Со своей стороны я попросила посла о содействии в подготовке визита Первого Президента Казахстана в США и его встреч с официальными лицами в Вашингтоне, что он и сделал впос­ледствии в процессе нашего взаи­модействия в ходе подготовки визита.

Кстати, немного позднее я встретила члена делегации Джеймса Бейкера, сопровождавшего его в Алма-Ате, Джона Шаликашвили. В 1993 году он стал председателем Объединенного комитета начальников штабов США в ранге четырехзвездного генерала, и, подойдя ко мне на одном из мероприятий в Нью-Йорке, он тепло вспоминал свои поездки в Казахстан вместе с Госсекретарем.

Первый визит Президента ­Нурсултана Назарбаева в США, которому американская сторона придала высший статус государственного, состоялся 18–20 мая 1992 года. Состоялись его переговоры с Президентом США Джорд­жем Бушем в Белом доме, были подписаны Меморандум о взаимопонимании между правительствами Республики Казахстан и США, Соглашение о торговых отношениях и ряд других важных двусторонних документов.

Первый Президент Казахстана встретился с Госсекретарем Джеймсом Бейкером, рядом министров, членов конгресса США и руководителями крупнейших американских корпораций. В результате визита были заложены прочные основы долговременного и динамичного казахстанско-американского сотрудничества в политической, экономической, научно-технической и иных сферах, которые вывели наши двусторонние отношения на уровень стратегического партнерства.

Значительный вклад в практическую реализацию политики Первого Президента по укреплению взаимодействия и сотрудничества с США, так же как и с другими нашими международными партнерами, в первое десятилетие нашей независимости в качестве министра иностранных дел независимого Казахстана внес и нынешний Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Важность этого сотрудничества была особо отмечена в недавнем письме Президенту Касым-Жомарту Токаеву от Президента США Джо Байдена: «Соединенные Штаты Америки гордятся дружбой с Вашей страной. Я рассчитываю на продолжение сотрудничества с Вами с целью полной и плодотворной реализации потенциала нашего партнерства», – подчеркнул американский лидер.

Сегодня, в преддверии 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и США, мы с приз­нательностью вспоминаем, что основы равноправного и взаимоуважительного стратегичес­кого партнерства наших стран заложили первые визиты Госсек­ретаря США Джеймса Бейкера в Казахстан во второй половине 1991 года.