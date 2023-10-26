Продажу билетов на популярный у туристов "плавучий поезд" начали в Таиланде

В Таиланде открыли регистрацию на популярный среди туристов "плавучий поезд", передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: www.tatnews.org

Таиландский оператор железных дорог открыл регистрацию на знаменитый "плавучий поезд", который будет ходить с ноября по январь, следует из заявления государственных железных дорог Таиланда (SRT).

Состав ходит из Бангкока до плотины Пасак Джоласид в провинции Лопбури, находящейся в 150 километров от столицы. Этот маршрут выполняется раз в год – в сухой прохладный сезон, который длится с ноября по январь. Первый поезд отправится 4 ноября, а последний – 28 января.

По данным национального железнодорожного перевозчика, цена билета зависит от класса вагона и от того, в одну или две стороны отправляется пассажир. Стоимость варьируется от 150 батов (4 доллара) до 590 батов (16 долларов).

Как отмечают местные СМИ, "плавучий поезд" получил свое название за счет возникающего у пассажиров ощущения поездки по поверхности воды. Обычно во время поездки туристы не только наслаждаются живописными видами, но и посещают местные достопримечательности в провинции Лопбури, что обеспечивает сезонный рост туризма.