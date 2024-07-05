Продажу вэйпов через Telegram-канал организовал житель ЗКО

Криминал
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Дана Аменова
Корреспондент

Его задержали с поличным во время продажи электронных сигарет несовершеннолетнему парню, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz 

Фото: Polisia.kz

Полицейские ЗКО задержали жителя Уральска, который занимался незаконной реализацией запрещенных к продаже электронных сигарет через интернет-магазин в мессенджере Telegram.

Он был задержан с поличным во время продажи электронных сигарет несовершеннолетнему.

К слову, подросток заплатил 6,6 тысяч тенге. В ходе обыска обнаружено и изъято порядка сотни одноразовых сигарет, 137 приспособлений и жидкостей для их употребления.

«По факту продажи и распространения некурительных табачных изделий, электронных систем потребления, ароматизаторов и жидкостей для них, управлением полиции Уральска возбуждено уголовное дело. Ведется расследование», – сообщили в правоохранительных органах.

В полиции напомнили гражданам, что главой государства подписан закон, которым установлен запрет на продажу, распространение некурительных табачных изделий, вэйпов, ароматизаторов и жидкостей для них, а также на их рекламу.

За продажу и распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления, ароматизаторов и жидкостей для них, полагается штраф в размере до 200 МРП (до 738,4 тысяч тенге в 2024 году) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 200 часов, либо арест на срок до 50 суток.
 

#ЗКО #полиция #организация #продажа #житель #вэйпы #Telegram-канал

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