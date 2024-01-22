Продажу ж/д билетов на март откроют в феврале

Об этом сообщили в КТЖ, передает Kazpravda.kz

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"В данный момент ведется штатная корректировка графика движения поездов с учетом запланированного объема ремонта ж/д пути на текущий год. Продажа ж/д билетов на март будет открыта в начале февраля текущего года", - говорится в сообщении.

В 2024 году планируется отремонтировать порядка 1400 км пути.

Продажа билетов на пассажирские поезда на январь и февраль ведется в штатном режиме. Справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по бесплатному номеру «1433».