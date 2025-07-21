После завершения выплат уровень долговой нагрузки корпорации снизился до комфортного значения
АО «НК «Продкорпорация» завершены выплаты по краткосрочным облигациям, размещённым летом 2024 года. Общая сумма погашения составила 14 млрд тенге, из которых 13 млрд - основной долг, ещё 1 млрд - купонное вознаграждение, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз
«Использование краткосрочных облигаций соответствует оборотному циклу нашей деятельности как зернового трейдера, а также позволяет оптимизировать расходы по купону, в случае снижения базовой ставки Нацбанка и рыночных ставок долгового рынка. Такой финансовый инструмент привлекателен для инвесторов благодаря своей высокой ликвидности», - отметил управляющий директор АО «НК «Продкорпорация» Ильдар Исмагулов.
Привлечённые средства были направлены на пополнение оборотного капитала для проведения операций с зерном, а также частично использованы для форвардного финансирования сельхозпроизводителей.
После завершения выплат уровень долговой нагрузки корпорации снизился до комфортного значения - коэффициент финансового левереджа составил менее 1.
Продкорпорация продолжает следовать стратегии устойчивого развития, оказывая системную поддержку агропромышленному комплексу Казахстана, в том числе за счет применения широкого спектра финансовых инструментов.