После завершения выплат уровень долговой нагрузки корпорации снизился до комфортного значения

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АО «НК «Продкорпорация» завершены выплаты по краткосрочным облигациям, размещённым летом 2024 года. Общая сумма погашения составила 14 млрд тенге, из которых 13 млрд - основной долг, ещё 1 млрд - купонное вознаграждение, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

«Использование краткосрочных облигаций соответствует оборотному циклу нашей деятельности как зернового трейдера, а также позволяет оптимизировать расходы по купону, в случае снижения базовой ставки Нацбанка и рыночных ставок долгового рынка. Такой финансовый инструмент привлекателен для инвесторов благодаря своей высокой ликвидности», - отметил управляющий директор АО «НК «Продкорпорация» Ильдар Исмагулов.

Привлечённые средства были направлены на пополнение оборотного капитала для проведения операций с зерном, а также частично использованы для форвардного финансирования сельхозпроизводителей.

После завершения выплат уровень долговой нагрузки корпорации снизился до комфортного значения - коэффициент финансового левереджа составил менее 1.

Продкорпорация продолжает следовать стратегии устойчивого развития, оказывая системную поддержку агропромышленному комплексу Казахстана, в том числе за счет применения широкого спектра финансовых инструментов.