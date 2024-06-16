Продолжается химобработка полей в Актюбинской области

В регионе усилят контроль над организацией мероприятий против стадных саранчовых, передает Kazpravda.kz

Фото: Минсельхоз РК

Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин проинспектировал качество химических обработок против саранчовых вредителей в Айтекебийском районе Актюбинской области, а также на границе с Костанайской областью.

В Айтекебийском районе, который является одним из основных зерновых центров региона, Бердалин провёл совещание с сельхозтоваропроизводителями, сотрудниками территориальных подразделений методического центра комитета госинспекции в АПК по вопросам эффективной борьбы с саранчой, по итогам которого было поручено усилить контроль за организацией обследовательских и химических мероприятий против стадных саранчовых.

Вице-министр также ознакомился с ходом реализации инвестиционных проектов.

В ходе рабочей поездки проведена встреча с работниками Актюбинской областной ветеринарной лаборатории, республиканского противоэпизоотического отряда, по итогам которой перед сотрудниками поставлены задачи по усилению контроля за соблюдением ветеринарных требований, сохранению эпизоотической ситуации, проведению работы по цифровизации.