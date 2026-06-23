Продолжая путь отца

Их отец Накберген Досанов работал в городском отделе внутренних дел с 1985 по 1995 год. К сожалению, Аян и Максат в раннем детстве остались без родителей. Но братьев не сломили трудности и лишения судьбы. Мальчики с малых лет были приуче­ны к дисциплине и порядку. Отец заложил в них глубокое уважение к профессии и правопорядку. И сыновья переняли от него уверенность, целеустремленность, ответственность и чувство долга.

Воспитание оказало большое влия­ние на то, что впоследствии они избрали службу в правоохранительных органах. Сегодня оба достойно трудятся в сфере уголовно-исполнительной системы. Старший лейтенант юстиции Аян Досанов, ныне инспектор по работе с личным составом в учреждении № 37, пришел наблюдателем в СИЗО в 2018 году.

– Носить форменную одежду – уже большая ответственность, – говорит он. – В уголовно-исполнительной сис­теме профессионал должен быть с высоким уровнем эмоционального интеллекта, стрессоустойчивости и компетентности. Одна из моих обязанностей – совершенствование профессиональной и физической подготовки сотрудников личного состава. Персонал должен быть внимательным и готовым к любой ситуации. Для постоянной поддержки их функциональной готовности на высоком уровне я провожу с ними регулярные занятия.

Младший брат – майор юстиции Максат Досанов – трудовую деятельность в органах внутренних дел начал в 2009 году в городском отделе полиции. В 2013-м он был принят контролером в следственный изолятор. Благодаря профессионализму и трудолюбию прошел все служебные ступени и сегодня с честью выполняет обязанности начальника режимного отдела учреждения № 60.

Жизненный путь двух братьев – яркий пример преданности отцовскому призванию, ответственности перед Родиной. Они пошли профессиональной дорогой своего отца, и их честный труд служит примером уже для их детей.

Образцовые многодетные семьи – отдельная гордость династии Досановых. Аян вместе с супругой Гульнур воспитывают четверых сыновей, а Максат и Гаухар – троих сыновей и дочь. Как отзываются коллеги, братья Досановы, достойно несущие службу и свои семейные обязанности, – надежный ориентир для молодежи.