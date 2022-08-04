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Продолжение фильма "Джокер" с Хоакином Фениксом выйдет в октябре 2024 года

По данным журнала The Hollywood Reporter, одну из ролей может исполнить певица Леди Гага, передает Kazpravda.kz со ссылкой на TACC.

Продолжение фильма "Джокер" с американским актером Хоакином Фениксом в главной роли под названием "Джокер: Безумие на двоих" (Joker: Folie а Deux) выйдет на экраны 4 октября 2024 года. Об этом в среду сообщил журнал The Hollywood Reporter.

По его данным, одну из ролей в фильме может исполнить американская певица Леди Гага, однако пока неизвестно, какого именно персонажа она сыграет. Режиссером картины вновь выступит Тодд Филлипс. Согласно сведениям портала Deadline, начало съемок фильма запланировано на декабрь.

Фильм "Джокер" вышел на экраны в 2019 году и был удостоен двух премий "Оскар": за лучший саундтрек (композитор Хильдур Гаднаоуттир) и лучшую мужскую роль (Хоакин Феникс).

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