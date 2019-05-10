Продолжение операции "Жусан": 231 казахстанец эвакуирован из Сирии по поручению Президента

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Фото пресс-службы Президента РК
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление об эвакуации 231 казахстанца из Сирии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Курмангали.   

"По моему поручению 7 и 9 мая из Сирии эвакуирован 231 казахстанский гражданин, в том числе 156 детей, в основном дошкольного возраста, из них 18 сирот. Эта масштабная гуманитарная акция стала продолжением операции "Жусан", которая была успешно проведена по указанию Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева в январе текущего года", – сказал Президент.

Глава государства отметил, что в отношении всех прибывших граждан госорганами и неправительственными организациями проведены мероприятия по реабилитации. Оказана медицинская, психологическая и социальная помощь.

"Уже сейчас можно рассказать о положительном эффекте данной работы. Вернувшиеся в январе этого года женщины отказались от радикального прошлого, устроились на работу, восстановили связи с родственниками. Дети пошли в школы и детские сады. Выехавшие в зоны боевых действий граждане Казахстана решились на такой опрометчивый шаг под влиянием деструктивной, по-сути, лживой пропаганды террористов. Теперь они возвращаются в Казахстан добровольно, в надежде начать новую жизнь. Их дети не должны страдать на чужбине и отвечать за ошибки своих родителей", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что Казахстан подтверждает свои обязательства по борьбе с терроризмом, а также оказанию всесторонней помощи гражданам, оказавшимся в трудной ситуации. Гуманитарная акция будет продолжена.

"Никто из наших людей не будет брошен на произвол судьбы. Выражаю благодарность сотрудникам Министерства иностранных дел, Комитета национальной безопасности и других государственных органов, а также зарубежным партнерам, принявшим участие в указанной гуманитарной операции", – отметил Президент РК.

Напомним, в результате проведенной 6 января 2019 года Комитетом национальной безопасности, Министерством иностранных дел и Министерством обороны специальной операции под названием "Жусан" из Сирии были возвращены в Казахстан 47 человек, в том числе 30 детей.


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