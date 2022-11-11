Продуктивные встречи

Активисты Республиканского общественного штаба кандидата в президенты Касым-Жомарта Токаева посетили Актюбинскую область.

Разговор с трудовым коллективом Актюбинского рельсобалочного завода был посвящен мерам по развитию промышленности Казахстана.

– Актюбинская область – важный индустриальный регион нашей страны. Основа его процветания – это люди труда, ответственные, трудолюбивые и патриотичные актюбинцы. Вы всегда поддерживали реформы, мир и стабильность в Казахстане. Уверены, что на предстоящих президентских выборах, в столь ответственный период для развития нашей страны жители региона сделают свой правильный выбор, – сказал руководитель делегации Республиканского общественного штаба Маулен Ашимбаев.

Во встрече с общественностью Актюбинской области приняли участие более 350 человек. Члены РОШ говорили о блоках предвыборной программы, посвященных улучшению региональной инфраструктуры и созданию рабочих мест.

На Центральном стадионе города прошла встреча с игроками футбольного клуба «Актобе». Члены штаба рассказали спорт­сменам о приоритетах кандидата в развитии профессионального спорта и популяризации здорового образа жизни.

В университете им. К. Жубанова с участием членов ученых советов и профессорско-преподавательского состава прошла дискуссия, на которой обсуждались меры по поддержке науки, отраженные в предвыборной программе кандидата.