Свежий выпуск Продуктивные встречи 11 ноября 2022 г. 5:47 Елена Иванова Активисты Республиканского общественного штаба кандидата в президенты Касым-Жомарта Токаева посетили Актюбинскую область. Разговор с трудовым коллективом Актюбинского рельсобалочного завода был посвящен мерам по развитию промышленности Казахстана. – Актюбинская область – важный индустриальный регион нашей страны. Основа его процветания – это люди труда, ответственные, трудолюбивые и патриотичные актюбинцы. Вы всегда поддерживали реформы, мир и стабильность в Казахстане. Уверены, что на предстоящих президентских выборах, в столь ответственный период для развития нашей страны жители региона сделают свой правильный выбор, – сказал руководитель делегации Республиканского общественного штаба Маулен Ашимбаев. Во встрече с общественностью Актюбинской области приняли участие более 350 человек. Члены РОШ говорили о блоках предвыборной программы, посвященных улучшению региональной инфраструктуры и созданию рабочих мест. На Центральном стадионе города прошла встреча с игроками футбольного клуба «Актобе». Члены штаба рассказали спортсменам о приоритетах кандидата в развитии профессионального спорта и популяризации здорового образа жизни. В университете им. К. Жубанова с участием членов ученых советов и профессорско-преподавательского состава прошла дискуссия, на которой обсуждались меры по поддержке науки, отраженные в предвыборной программе кандидата.