Продвигать идеи мира, единства и согласия

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Юбилейный для АНК год намечено отметить сотнями мероприятий по всему Казахстану, причем многие из них уже осуществляются. Официальный же старт акциям и проектам был дан непосредственно в день рождения АНК, дата которого празднуется в Казахстане в один день с Днем благодарности: 1 марта в столичном Дворце мира и согласия прошел респуб­ликанский форум «Қазақстан халқы Ассамб­леясына 30 жыл».

Поздравление с 30-летним юбилеем образования АНК направил Президент Касым-Жомарт Токаев. Его на форуме зачитал заместитель Председателя – заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов.

Как подчеркнул Глава государства, все эти годы АНК вносит неоценимый вклад в укрепление единства нашего народа, сохранение взаимопонимания и согласия в обществе. При ее активном участии в стране созданы условия для гармоничного развития языков, культур и традиций всех этносов, усиления позиций казахского языка как языка межэтнического общения.

«Обладая парламентским представительством, АНК выступает эффективной площадкой для открытого диалога между государством и обществом. Члены АНК выдвигают значимые инициативы и реализуют нужные проекты, всемерно содействуя проведению масштабных преоб­разований в стране. АНК играет важную роль в формировании нового качества нашей нации, продвижении таких основополагающих ценностей, как патрио­тизм и солидарность, созидание и ответственность. Уверен, Ассамблея народа ­Казахстана продолжит вносить весомую лепту в укрепление общенацио­нального единства, сохранение мира и стабильности на нашей земле», – отметил Президент в своем поздравительном послании.

Открывая форум, Марат Азиль­ханов подчеркнул, что вмес­те со страной ассамблея прошла непростой путь становления и развития, неизменно оставаясь фундаментальным институтом укрепления единст­ва и согласия. Сегодня АНК – это мощная структурированная сис­тема, в которой каждый ­элемент выполняет свою важную функ­цию. АНК включает в себя более 4 тыс. организаций, в ее деятельность напрямую вовлечены порядка 50 тыс. человек, которые в свою очередь работают с миллионами казахстанцев.

– Мы говорим, что АНК уникальна, и мы также можем сказать, что эта уникальность ­присуща многим общественным структурам в составе ассамблеи, – обратил внимание спикер. – Благодаря их деятельности, а также всех, для кого вопросы общест­венного согласия имеют ценностное значение, Казахстан остается островком мира и согласия, образцом единства. День благодарности – это не только день выражения признательности, но и время осознания значимости мира и согласия в нашем обществе.

План мероприятий «АНК: 30 лет единства и согласия» включает в себя более 400 только крупных, якорных мероприятий, еще больше будет точечных, локальных. Причем, акцентировал Марат Азильханов, это будут не мероприятия ради мероприя­тий – в планах на этот год значатся важные социальные проекты, которые принесут конкретную пользу стране и людям.

– Этот юбилейный год, уверен, станет яркой страницей в истории не только АНК, но и нашей страны. У нас есть возможность глубже осмыслить путь, который мы проходим, еще раз обозначить ценности мира и двигаться дальше. Пусть этот год станет годом добрых дел, искренней поддерж­ки, новых возможностей для всех нас. Хочу отметить, что этот год еще и Год рабочих профессий, объявленный Главой государства, год 80-летия Великой Победы, 30-летия Конституции Республики Казахстан. Для ассамблеи это тоже большие события, и они вплетены во все наши мероприя­тия, – отметил зампред АНК.

Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов отметил символичность того факта, что День благодарности в Казахстане отмечается в день образования АНК. По его мнению, за три десятилетия ассамб­лея превратилась в мощный символ гармонии, единства и процветаю­щего Казахстана, где каждый гражданин ощущает себя частью одной нации.

– День благодарности – это светлый праздник добра, единства и сплоченности, отражающий глубинные ценности нашего казахстанского общества. Он символизирует искреннюю признательность всех граждан страны друг другу, укрепляя национальное согласие и взаимное уважение. В Казахстане благодарность приобретает особый смысл, ведь наша история – это история единства и общих побед. Именно благодаря сплоченности народа, проживающего на этой земле, удалось создать уникальную модель общественного согласия, ставшую фундаментом стабильности и развития страны, – подчеркнул вице-министр.

Он выразил благодарность всем тем, кто стоял у истоков формирования Ассамблеи народа Казахстана и внес неоценимый вклад в развитие этой уникальной организации, которая на протяжении 30 лет не только укрепляет межэтническое согласие, но и играет ключевую роль в реализации соответствующей государственной политики.

– Нет сомнения, что сплоченность, солидарность и единство нашего народа станут залогом построения справедливого общества и укрепления независимости страны, – добавил Евгений Кочетов.

Депутат Сената Парламента Нурия Ниязова подчеркнула, что с момента образования АНК прошла путь от консультативно-совещательного органа до конституционного института с правом парламентского представительства.

– С 2022 года АНК представлена в Сенате. Депутаты, выдвигае­мые от АНК, назначаются указом Президента, представляют интересы всего казахстанского народа, всех этносов. Пользуясь законодательным правом, «пятерка» от АНК внимательно следит за тем, чтобы вносимые правовые нормы не создавали предпосылок для ущемления прав граждан, нарушения меж­этнической стабильности и способствовали укреплению единства, – подчеркнула сенатор.

Вместе с тем она обратила внимание, что депутаты от АНК работают над самым широким перечнем вопросов, инициируют законы в рамках реализации посланий и поручений Главы государства, озвучивают депутатские запросы по обращениям, которые поступают от граждан.

Член Совета Ассамблеи народа Казахстана Сауытбек ­Абдрахманов в числе тех, кто стоял у истоков становления АНК. В первые годы после обретения нашей страной независимости он, работая в структуре Администрации Президента, принимал участие в подготовке и проведении в 1992 году Форума народов Казахстана, на котором впервые была озвучена идея о создании АНК, а в 1995-м имел возможность непосредственно участвовать в подготовке проекта Указа Главы государства об образовании АНК и положения об АНК.

– День благодарности мы отмечаем в первый день весны и в день образования АНК – это справедливо, это символично. Не секрет, что на заре независимости в стране этнические проблемы стояли довольно остро. Многие не верили в будущее Казахстана. Властям приходилось жестко пресекать любые формы национального радикализма, принимать превентивные меры по недопущению политизации сферы межэтнических отношений. В такой сложной ситуации в 1995 году была создана наша ассамблея, – напомнил Сауытбек Абдрахманов. – АНК стала уникальным и не имеющим на тот момент аналогов во всем мире, принципиально новым институтом гармонизации межэтнических отношений. Именно АНК в первую очередь обеспечила консолидацию и интеграцию этносов на основе казахстанской идентичности и гражданства. Обеспечение полного равноправия всех сооте­чественников, приоритет прав и свобод человека и гражданина является главным залогом сохранения межэтнического согласия. Сегодня мы видим, что игнорирование принципа недопустимости дискриминации по любым признакам может оказаться просто катастрофическим для государственности. Для того чтобы сохранить стабильность и спокойствие в нашем доме, мы должны не на словах, а на деле крепить единство. А порукой всему – совместный труд на благо нашей общей Родины.

Форум в Астане собрал для диа­лога как тех, кто стоял у истоков создания АНК, так и тех, кто вовлечен в ее деятельность сегодня. Его участниками стали ветераны ассамблеи, действующие и бывшие депутаты Парламента, руководство и представители госорганов, этнокультурных объединений, общественных структур АНК, известные общественные деятели и эксперты. Участники делились воспоминаниями о знаковых вехах в истории ассамблеи, отмечали ключевые достижения и результаты ее работы.

На форуме также была представлена памятная мемориальная доска «Қазақстан халқы ­Ассамблеясына 30 жыл» – такие доски будут размещены в респуб­ликанском и региональных домах дружбы как напоминание о «круглой» дате и большом пути, который проделала ассамблея за три десятилетия.

В завершении торжественного мероприятия был объявлен старт ежегодной благотворительной акции АНК «Караван милосердия», состоялось чествование ветеранов ассамблеи, вручение памятных подарков, а также церемония возложения цветов у монумента «Қазақ еліне мың алғыс».