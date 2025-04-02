Продвигать туризм через киноиндустрию начнут в Казахстане

Кино,Туризм
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Дана Аменова
корреспондент

Продюсер Надира Ахонова стала послом доброй воли туризма Казахстана и планирует продолжать привлекать в страну мировые медиа-компании и голливудские студии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Кинематография способствует повышению привлекательности туристических направлений Казахстана. В этом направлении Kazakh Tourism расширяет сотрудничество с представителями индустрии на международной арене, сообщает Kazpravda.kz 

Продюсер Надира Ахонова стала послом доброй воли туризма Казахстана и планирует продолжать привлекать мировые медиа-компании и голливудские студии в нашу страну.

В ходе встречи глава Kazakh Tourism Кайрат Садвакасов подчеркнул важность продвижение туризма через кино. Это позволяет продемонстрировать не только богатую культуру и многообразие природных ландшафтов страны, но и ее историческое наследие.

Также глава компании отметил роль послов туризма, которые способствуют популяризации Казахстана как привлекательного туристкого направления. Почетную миссию, помимо известных казахстанских общественных деятелей, приняли также зарубежные граждане.

«Казахстан – это не только бескрайние степи и великолепные природные пейзажи, но и уникальные традиции, гостеприимство, богатая история и самобытный дух народа. Я всегда ставила перед собой задачу познакомить мир с богатым наследием нашей страны через фильмы. Теперь моя профессиональная деятельность получила новое измерение, превращаясь в большую ответственность и великую честь служить своей стране. В моих планах — привлечение в Казахстан продюсеров из Индии и Голливуда для совместного производства фильмов. Эти два кинорынка занимают лидирующие позиции в мировой киноиндустрии. Я горжусь тем, что могу быть частью этого процесса и помогать миру открывать Казахстан», – отмечает продюсер.

В компании добавили, что продюсер Надира Ахонова будет продвигать туризм в Казахстане безвозмездно, используя свой международный опыт и связи в киноиндустрии.

Она сотрудничает с крупнейшими мировыми медиа-компаниями и голливудскими студиями. Казахстанка явлется лауреатом премий «Эмми» (Genetic Passport), «Telly» (My Kazakhstan, Bloomberg Media) и «Best Feature Film» (The Steed, Сан-Диего). Продюсер принимала участие на Каннском кинофестивале с фильмом Discommunication и собственным проектом Seven Rounds.

Также Надира - продюсер новостных репортажей и документальных фильмов для Bloomberg, SABC, Channel 24 UK, HBO, PPTV, France 24, SVT, YLE, DR, CGTN, CNA, Sunday Times, NY Times и других ведущих мировых каналов.

Сейчас она работает с CNA над документальным фильмом «Reaching the Unreached» о проекте «Саламатты Қазақстан». Его премьера может состояться в Астане или Алматы. Также фильм планируется представить на международных фестивалях. 

#туризм #киноиндустрия #Kazakh Tourism #продвижение

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