Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 2023 года в Казахстане реализуется стратегический проект «1000 лидеров изменений в образовании», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Он направлен на формирование нового поколения руководителей в сфере образования.

По модели Президентского молодежного кадрового резерва в 2023–2024 годах было отобрано 583 педагога для резерва.

Из них более 400 человек заняли руководящие должности без конкурса, а 40 директоров были направлены в школы, созданные в рамках Национального проекта «Келешек мектептері». В результате нехватка директоров школ в стране сократилась в три раза.

Проект продолжает развиваться, и в 2025 году обучение прошли 428 специалистов.

Подготовка заместителей директоров школ в Центре педагогического мастерства стартовала 21 июля и завершилась 12 сентября. Они прошли несколько этапов отбора, повысив свою квалификацию на базовом, экспертном и профессиональном уровнях.

Для обучения будущих директоров были привлечены сертифицированные тренеры с более чем 12-летним опытом работы в данной сфере, имеющие сертификаты Кембриджского экзаменационного совета.

«После завершения обучения участники были направлены на практику. С 15 по 26 сентября пройдет итоговая оценка, в ходе которой будущие директора будут оцениваться с учетом международного опыта. Кандидаты, успешно справившиеся с тестированием, проектными заданиями, а также представившие портфолио и рефлексивный отчет, будут приглашены на собеседование с комиссией при Минпросвещения. По его итогам лучшие специалисты будут включены в кадровый резерв», — сказано в информации.

Специалисты, успешно завершившие проект «1000 лидеров изменений в образовании» и вошедшие в кадровый резерв, будут назначены на должности руководителей школ без прохождения конкурсных процедур.