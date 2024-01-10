Минимальную зарплату будут определять по-новому в Казахстане

Соответствующий документ опубликован на портале «Открытые НПА», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщается, во исполнение поручения главы государства МТСЗН совместно с экспертами Всемирного банка разработан проект методики определения минимальной зарплаты. В соответствии с методикой размер МЗП будет определяться, исходя из медианной заработной платы и производительности труда.

МТСЗН совместно с экспертами Всемирного банка провели анализ международного опыта, который показал наличие трех наиболее распространенных подходов по установлению минимальной заработной платы: единый национальный МЗП; дифференцированные размеры МЗП по регионам, отраслям и предприятиям; МЗП для различных категорий работников.

В данное время МЗП устанавливается в 90% стран-членов Международной организации труда. В 84% из них уровень МЗП устанавливается законодательно, в остальных 6% – путем заключения коллективного договора между работодателями, работниками, профсоюзами и другими заинтересованными сторонами.

В свою очередь, организация рекомендует всем странам придерживаться Индекса Кейтца, который представляет собой отношение установленной законом МЗП к медианной заработной плате, на уровне не менее 50%.

Согласно данным МОТ, Индекс Кейтца в развитых странах мира составляет порядка 55%. В Казахстане он значительно ниже – 34% в 2023 году.

«С учетом международного опыта и рекомендаций МОТ, размер МЗП предлагается определять с использованием показателей медианной заработной платы и производительности труда.

Использование в качестве критериев медианного дохода, отражающего размер заработной платы 50% всех наемных работников, и производительности труда, выступающей в качестве поправочного показателя, обеспечат сбалансированность размера МЗП», — уточнили в ведомстве.

В министерстве считают, что такой подход позволяет установить четкую взаимосвязь между доходами работников и объемом производимых товаров, работ и услуг.

Проект методики определения МЗП размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения.