Проект по использованию робота-дояра распространяется на казахстанских фермах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках программы по тиражированию опыта СКО ТОО продолжает работу по расширению и модернизации молочно-товарной фермы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

В 2024 году приобретены 240 коров датско-красной элитной породы из Дании и два современных робота DeLaval.

«Одним из главных преимуществ робота-дояра является его способность точно измерять важнейшие параметры, такие как скорость молокоотдачи, отслеживать передвижение коров, интервал между доениями и незавершенные дойки. Он также анализирует сочетание различных параметров, что помогает выявлять случаи мастита и определять время осеменения», – рассказали в госоргане.

На ферме также работает робот-толкатель кормов, который обеспечивает постоянную доступность корма для животных. Толкатель работает по запрограммированному маршруту и заряжается от специального устройства.

Фото: МСХ

В целом, на ферме содержится 1 100 коров, из которых 600 — дойные. Объем молока в день от одной коровы составляет в среднем 37 литров. В настоящее время на ферме функционирует 10 роботов, включая два новых.

Таким образом, внедрение современных технологий на молочно-товарной ферме ТОО «Тәуелсіздік» не только повышает эффективность производства, но и способствует улучшению условий труда и жизни работников, а также обеспечивает высокое качество продукции для потребителей.