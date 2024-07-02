Грузовые вагоны будут выпускать в Атырау

Фото: комитет промышленности МПС

По данным Минпромышленности, в Атырау начал работу завод по производству платформ для перевозки грузовых открытых и закрытых вагонов, цистерн, вагонов-хопперов и контейнеров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпромышленности

В торжественном мероприятии приняли участие председатель комитета промышленности Минпромышленности Азамат Панбаев, заместитель акима Атырауской области Марат Мурзиев и руководитель группы компаний ТОО «ТексолТранс» Шота Абхазава.

«Планируется, что завод «ТексолТранс» будет выпускать 6 тыс. грузовых вагонов в год после перехода на полную мощность. В результате будет создано 2700 рабочих мест», – говорится в официальном сообщении.

В ведомстве напомнили, что проект по выпуску грузовых вагонов «ТексолТранс» считается одним из 17 инвестиционных проектов, которые будут реализованы в Атырау в 2024 году.