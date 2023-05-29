Проезд по нескольким улицам ограничат на лето в Алматы

В городе Алматы на время реконструкции теплосетей ограничат проезд по нескольким улицам, передает со ссылкой на пресс-службу ТОО "Алматинские тепловые сети".

Фото: Kazpravda.kz

Так, плановая реконструкция теплосетей ограничит движение автомототранспорта:

- с 29 мая по 30 августа в Алмалинском районе – по внутридворовой территории севернее улицы Богенбай батыра от улицы Байтурсынова до улицы Наурызбай батыра;

- с 31 мая по 1 августа года в Жетысуском районе – от улицы Расковой c переходом на улицу Есенова и далее по улице Колпаковского до здания школы-лицея №143;

- с 1 июня по 30 августа в Ауэзовском районе – по внутридворовой территории севернее улицы Шаляпина от улицы Момышулы до улицы Саина.

Ограничения необходимы для безопасной реконструкции трубопроводов.

"Для сохранения комфортных условий жителям горячая вода в их дома будет подаваться по временным схемам.

Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанных городских участков", – обратились к алматинцам в компании.