Проезд в общественном транспорте подорожает в Караганде на 25%

Транспорт
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Дана Аменова
Корреспондент

Новый дифференцированный тариф согласовали депутаты маслихата, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Карагандинской области

Проезд в общественном транспорте угольной столицы увеличится с 80 до 200 тенге в мае, сообщает областной акимат.

Новый тариф будет введён в действие в мае.

«Текущий тариф в 80 тенге в городе установлен в январе 2014 года – более 10 лет назад. Стоимость основных затрат перевозчиков в среднем выросла в три раза», – сказал на сессии заместитель акима Караганды Рустем Кожакапанов.

Повышение тарифа – вынужденная мера, подчеркнул на сессии аким Караганды Мейрам Кожухов.

«Еще несколько лет назад закрывались некоторые маршруты, автобусы ломались на ходу, не выходило на линию должное количество транспорта. Благодаря проведённой работе мы смогли частично решить эти проблемы. Сейчас на 80 процентов обновлён подвижной состав, приобретено 328 автобусов, 146 из них обновили в прошлом году», – сказал он.

В акимате добавили, что благодаря внедрению ONAY! оптимизировали городские маршруты, перевозчики убрали планы, прекратилась гонка за пассажирами. Увеличили время работы на популярных маршрутах.

#цены #Караганда #тариф #общественный транспорт

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