Главное – верить в себя

фото предоставлено Джохаром Юнусовым

Самолет на взлетно-посадочной полосе. Дис­петчер дает разрешение на взлет.

– Cleared for takeoff (взлет разрешен), – дает команду командир воздушного судна.

– Takeoff! – отвечает второй пилот Джохар Юнусов и плавно переводит рычаги управления двигателями сначала вперед на половину мощности, а затем до упора в положение максимального взлетного режима.

Командир следит за приборами и подтверж­дает: «Взлетная тяга установлена. Скорость 100 узлов… Отрыв». Самолет взмывает вверх, шасси медленно прячутся в брюхо железной птицы, и она стремительно набирает высоту, с каждой секундой все удаляясь от поверхности и... земных хлопот. Вглядываясь в крошечные огни города под крылом, 29-летний Джохар Юнусов ловит себя на мысли, как круто изменилась его жизнь за последние несколько лет. А ведь когда-то небо казалось ему недосягаемым, а полеты – несбыточными фантазиями.

...2022 год. Жанаозен. Выпускник школы и колледжа при Казахской национальной академии искусств им. Темирбека Жургенова Джохар Юнусов вместе с командой выполняет очередной заказ по созданию мурала, а в голове мысли о несбывшейся мечте. Еще в детстве мальчишка грезил небом, космосом, технологиями... Вдобавок к этому он всегда любил читать энциклопедии, строить модели кораблей, самолетов, роботов.

– После окончания художественной школы в КазНАИ, а после и колледжа по специальности «дизайнер интерьера» я загорелся желанием поступить в Академию гражданской авиации. Тогда мне было 17 лет. Но мама, учитывая потраченные годы на искусство, уговорила и дальше идти по проторенному пути. Так я поступил в KazGASA на архитектора, но что-то внутри не давало покоя. Казалось, будто я предаю себя, – вспоминает Джохар Юнусов.

Окончательную точку в сомнениях поставил случай в Жанаозене. Там он увидел, как друг на симуляторе в телефоне уверенно управляет штурвалом «боинга». Стоит ли говорить, что после эта игра благополучно обосновалась в смартфоне 25-летнего художника-муралиста.

– Тот маленький эпизод стал причиной огромных событий в моей жизни – у меня с большей силой загорелся интерес к самолетам. К тому же тогда я уже устал зависеть от заказов и рисовать то, что мне не по душе. В итоге однажды написал в поисковой строке запрос: «Как стать пилотом в Казахстане?» И наткнулся на программу подготовки специалистов в одной из отечественных авиакомпаний. Узнал все требования, понял, что мне нужно подтянуть, подготовить, и принял решение действовать – каждый день, понемногу, – продолжает мой собеседник.

Новый этап в его жизни начался с успешного прохождения профессионального отбора в Казахстане, после чего стартовало многоэтапное обучение за рубежом. Сначала в Ирландии в течение полутора лет в AFTA (Atlantic Flight Training Academy). Там будущий пилот получал базовые знания, летную практику и все необходимые лицензии. Затем его направили на месяц во Францию, в Тулузу, где он завершил ключевой модуль программы – Type Rating, успешно освоив управление конкретным типом пассажирского самолета – Airbus A320. На сегодняшний день пилот имеет около 300 часов налета.

– Тот день, когда впервые сел за штурвал реального самолета, запомнился мне навсегда. В кабине каждая мысль, каждое движение были подчинены часам тренировок на симуляторах. В ту минуту внутри эмоции словно замерли, уступив место чистой концентрации. В какой-то момент командир повернулся ко мне и с улыбкой спросил: «Ну что, Джохар, волнуешься?» Я лишь улыбнулся, ответив уверенно: «Нет». «По тебе видно, молодец», – сказал он. И только в самом конце, когда наставник крепко пожал мне руку и поздравил с успешной сдачей, меня накрыло волной осознания. Уже на земле, глядя на затихшую крылатую машину, всем серд­цем прочувствовал то чудо, которое только что совершил: я своими руками управлял огромным пассажирским лайнером в бескрайнем небе, – с гордостью в голосе говорит пилот.

Каждый полет, по словам Джохара, это не просто работа, а настоящее таинство, которое начинается задолго до того, как шасси оторвутся от земли. Экипаж собирается вместе, встречая друг друга улыбками и погружаясь в предвкушение пути, скрупулезно изучая кап­ризы погоды, особенности лайнера и детали предстоящего рейса. Уже на борту, запуская систему, команда чувствует, как электропитание, словно пульс, оживляет многотонный воздушный корабль. Сверяя дыхание всех его систем с четким ритмом чек-листа, капитан и пилот просчитывают все до мелочей – от стремительного разбега и набора высоты до крейсерского полета среди облаков, мягкой посадки в назначенном аэропорту.

– Когда в наушниках звучит долгожданный голос диспетчера, дающий разрешение на запуск и взлет, мы знаем: за всей этой романтикой высоты и гармонией цифр стоит самый главный и нерушимый приоритет – безопас­ность, оберегающая сотни жизней за нашей спиной, – признается Джохар Юнусов.

История молодого человека – трогательное напоминание о том, как важно следовать за своей мечтой, сохраняя в душе искру. Даже сменив земные фасады на бескрайнее небо, наш герой не расстался с кистью и красками, выбрав в качестве нового холста строгие навигационные карты. На них во время учебы в Ирландии его творчество обрело второе дыхание. Удивительные рисунки, на создание которых уходило от нескольких дней до недель (в зависимости от загруженности на работе), мгновенно отозвались в сердцах пилотов по всему земному шару и переросли в масштабные коллаборации с известными авиаблогерами. Каждым своим штрихом этот художник-пилот напоминает: главное – верить в себя, и тогда весь мир будет в твоих объятиях.