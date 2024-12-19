Профилактика доказывает эффективность

Закон и Порядок
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Арман Шаккалиев, министр торговли и интеграции РК

Одной из самых разрушительных угроз коррупции является ее негативное воздействие на экономику

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Коррупция несет прямую угрозу благополучию государства. Ее проявления имеют самые разные формы, но любые из них негативно влияют на благополучие общества: питают теневую экономику, ослабляют государственное управление, лишают доверия правовую сис­тему, создают угрозу социальной стабильности. Коррупция приводит к масштабной коррозии доверия граждан к государству, его способности оказывать качественные государственные услуги, снижает инвестиционную привлекательность страны.

Взятка, как правило, является обменом на неправомерное дейст­вие или бездействие, тем самым она снижает эффективность управления и ведет к значительным финансовым потерям. В социальной сфере коррупция порождает неравенство и дискриминацию, так как лишает граждан права на равенство при оказании услуг.

Вопрос противодействия коррупции актуален для всех стран, в том числе с высоким рейтингом индекса восприятия коррупции, таких как Дания и Новая Зеландия. Несмотря на сравнительно низкий уровень коррупции, они продолжают внедрять строгие антикоррупционные меры, поддерживают устойчивость в пред­отвращении коррупционных проявлений для поддержания общественного доверия и укреп­ления экономической стабильнос­ти. Для средних стран, таких как Казахстан, антикоррупционная профилактика также остается приоритетной задачей наряду с мерами уголовной и административной ответственности.

Министерство торговли и интеграции осуществляет широкий спектр разрешительных и контрольных функций через свои территориальные подразделения, которые, как и все органы исполнительной власти, потенциально подвержены коррупционным рискам. Как показывает мировой опыт, принятый на вооружение Казахстаном, наиболее эффективной мерой по предупреждению и минимизации коррупционных проявлений является предельно объективный и беспристрастный внутренний анализ коррупционных рисков. Он включает определение перечня функций и процессов, наиболее подверженных коррупционным угрозам; оценку и анализ существующих угроз, их вероятности и возможных последствий; формирование мер по снижению рисков, включая изменения в нормативно-правовых актах и совершенствование административных процедур.

Риск-менеджмент позволяет выявить уязвимости и потенциальные угрозы на ранних стадиях, чтобы иметь возможность своевременно принять профилактические меры. Базовым условием качественной диагностики рисков является вовлеченность и активное участие руководителей в формировании Карты рисков, прозрачность этого процесса, его контролируемость и подот­четность.

Масштабный внутренний анализ коррупционных рисков во всех 40 территориальных подраз­делениях и профильных комитетах министерство организовало в сентябре-октябре 2024 года. В результате было установлено более 50 потенциальных рисков, требующих пристального внимания. В данный момент комитеты министерства занимаются систематизацией рисков и анализом их актуальности. Окончательный перечень рисков станет основой и определит содержание дальнейших мероприятий по снижению и постепенному устранению угроз, включая внесение изменений в законодательство и совершенствование процессов управления.

Кроме того, министерством составлен перечень должностей, наиболее подверженных коррупционным рискам. С этими госслужащими на постоянной основе уполномоченные по этике комитетов проводят профилактические беседы, которые способствуют формированию устойчивого к нарушениям правосознания. Важным аспектом в профилактике коррупции является антикоррупционное образование. В текущем году свыше 200 сотрудников министерства успешно прошли обучение и получили сертификаты «Основы противодействия коррупции. Требования антикоррупционного законодательства».

Регулярное просвещение по вопросам антикоррупционного законодательства и этики государственных служащих является одной из главных мер превенции против коррупционных проявлений. С начала года состоялось более 300 семинаров, в том числе с учас­тием сотрудников Агентства по противодействию коррупции, где были рассмотрены антикоррупционные реформы в Казахстане, основные инструменты превенции коррупции, вопросы конфликта интересов, меры ответственности за дачу и получение подарков, антикоррупционные ограничения, в том числе по лудомании.

Для повышения открытости и информированности граждан на сайте министерства создан специальный раздел «Картограмма коррупции». Здесь размещены перечни должностей с повышенным уровнем риска и выявленные угрозы, обозначенные в ходе внутреннего анализа. Это позволяет каждому гражданину видеть меры, принимаемые для обеспечения прозрачности работы министерства. Также в открытом доступе на сайте размещены телефоны горячей линии, по которым можно подать сигнал о совершенном или готовящемся коррупционном нарушении.

Министерство торговли и интеграции привержено последовательной и системной антикоррупционной профилактике, которая является ключом к преодолению коррупции и укреплению общественного доверия. Комплексный подход, открытость и непосредственное участие граждан обеспечат устойчивость государственного управления по линии минис­терства и защиту общества от невидимого врага – коррупции.

#коррупция #законодательство #профилактика #противодействие коррупции

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