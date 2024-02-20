Программа переселения с юга на север не дала результатов – Ашимбаев

Сенат
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Спикер Сената Маулен Ашимбаев в ходе правительственного часа в Сенате по вопросам демографии отметил, что программа переселения с юга на север не дала никаких результатов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Маулен Ашимбаев отметил, что сегодня численность населения в мегаполисах, южных и западных регионах страны значительно растет, а в северных регионах наоборот наблюдается тенденция к снижению.

- За последние несколько лет уменьшилось количество населения в Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях. При этом следует признать, что программа добровольного переселения с юга на север не дала ожидаемого результата, - заявил спикер палаты.

В прошлом месяце региональную квоту приема кандасов и переселенцев утвердили в Казахстане.

Как сообщили в Минтруда, региональная квота приема кандасов и переселенцев на 2024 год установлена в количестве 9 483 человека, что на 554 человека больше, чем в прошлом году.

#регионы #программа #Ашимбаев #переселение

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