Программа переселения с юга на север не дала результатов – Ашимбаев

Спикер Сената Маулен Ашимбаев в ходе правительственного часа в Сенате по вопросам демографии отметил, что программа переселения с юга на север не дала никаких результатов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Маулен Ашимбаев отметил, что сегодня численность населения в мегаполисах, южных и западных регионах страны значительно растет, а в северных регионах наоборот наблюдается тенденция к снижению.

- За последние несколько лет уменьшилось количество населения в Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях. При этом следует признать, что программа добровольного переселения с юга на север не дала ожидаемого результата, - заявил спикер палаты.

В прошлом месяце региональную квоту приема кандасов и переселенцев утвердили в Казахстане.

Как сообщили в Минтруда, региональная квота приема кандасов и переселенцев на 2024 год установлена в количестве 9 483 человека, что на 554 человека больше, чем в прошлом году.