Программу предшкольной подготовки разработали в Казахстане

Образование
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Дана Аменова
Корреспондент

«Балақайлар мектебі» организована для выравнивания стартовых возможностей будущих первоклассников перед началом школьного обучения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Минпросвещения, новая программа обеспечивает преемственность между дошкольным образованием и начальной школой, дает возможность педагогам и родителям подготовить детей к обучению в школе по всем направлениям типовой учебной программы дошкольного воспитания и обучения, сообщает Кazpravda.kz

Программа разработана в соответствии с требованиями Государственного общеобязательного стандарта дошкольного воспитания и обучения.

«Для успешной реализации программы «Балақайлар мектебі» в школах создаются благоприятные условия для обучения с учетом возрастных особенностей детей. Она рассчитана на 1 месяц обучения. Занятия проводятся ежедневно длительностью по 30 минут с 10-минутными перерывами. Образовательный процесс реализуют квалифицированные учителя начальной школы или педагоги предшкольных классов», – отметила директор департамента дошкольного образования Манар Адамова.

Как отмечают в профильном ведомстве, взаимное общение в процессе краткосрочной подготовки облегчит детям адаптацию к школьному обучению, а педагогам поможет ближе узнать будущих учеников. 

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