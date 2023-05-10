Программы кредитования агробизнеса на строительство домов в селах предложил запустить депутат Ходжаназаров

Депутат Мажилиса, глава фракции партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров призвал уполномоченные органы принять меры по устранению неравенства в уровне жизни между жителями городов и сел. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании нижней палаты Парламента РК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Так, по словам депутата, на одного жителя столицы в среднем приходится 600 тысяч тенге в год, на жителя Шымкента – 470 тысяч, а на жителя села, к примеру, из Восточно-Казахстанской области, 34 тысяч тенге.

«Анализ таких цифр рождает резонный вопрос: почему у жителя села возможностей в разы меньше, чем у горожанина? Сегодняшние реалии – это стремительно растущее неравенство между городом и селом. Его последствия могут влиять на продолжительность жизни человека через доступ к здравоохранению, образованию, водоснабжению и санитарии», – считает мажилисмен.

По мнению депутата, для сельских школьников практически отсутствуют социальные лифты. Ходжаназаров привел данные международных исследований PISA (ПИЗА, Program of international student assessment), согласно которым в 2018 году разрыв между результатами сельских и городских школьников составил 37 баллов. По итогам ЕНТ 2022 года балл выше 100 набрали 10,6% городских и всего 6,3% сельских выпускников.

«Причин неравенства много. Но я рад, что есть и хорошая практика: например, проект Фонда устойчивого развития образования «Сельская школа powered by NIS», реализуемый АОО «НИШ» при поддержке сельхозкомпании Aitas. К проекту присоединился фонд «Қазақстан халқына». В результате проекта более 13,7 тысячи школьников получили доступ к качественному образованию.

Мы призываем бизнес вкладываться в образование в сельских школах. Давайте объединим усилия и до конца текущего года охватим программой еще 111 сельских школ. Партия Respublica готова быть партнером проекта», – заверил депутат.

Также, продолжил Ходжаназаров, сельские жители лишены возможности получать полноценные медицинские услуги.

«Мы все как легально работающие оплачиваем обязательную страховку. В Фонде социального медстрахования только за 2022 год накоплено более 1 трлн тенге, 35% плательщиков или 2,3 млн человек проживают на селе. При этом по закону потребители имеют право на получение своевременной и качественной медпомощи. Но реально ли это? Если государство не может создать условия для получения медуслуг на селе, то насколько справедливо сельчанам оплачивать этот взнос? Получается «вынужденная благотворительность» – плачу, но услуги получить не могу», – считает депутат.

Важно, по его мнению, решить также вопрос с жилищным строительством на селе.

«Наверняка, вы видели YouTube-ролики с образцовыми селами, где есть и бассейны, и детские центры. Такие ролики набирают сотни тысяч просмотров и вызывают искреннее удивление. Хотя это должно быть нормой. Сейчас дома для своих сотрудников строят сами сельхозпредприятия. В то же время программы Отбасы банка, который ежегодно финансируется из бюджета на жилищное строительство, заточены в основном под города», – констатировал депутат.

В этой связи Айдарбек Ходжаназаров считает необходимым запустить государственное финансирование проекта «Сельская школа powered by NIS», Минздраву совместно с Фондом медстрахования разработать программу по финансированию мобильного медицинского обслуживания сельских жителей и внедрить повышенный тариф на него, чтобы заинтересовать частный бизнес работать на селе, а Отбасы банку запустить программы кредитования агробизнеса на строительство домов в сельской местности.