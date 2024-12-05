Производство сакэ включили в список культурного наследия ЮНЕСКО

Производители надеются, что это повысит внимание к традиционному напитку на его родине

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Древний процесс создания сакэ в Японии пополнил список «нематериального наследия ЮНЕСКО», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

По традиционной технологии напиток изготавливают в течение нескольких недель путем брожения смеси риса и воды с дрожжами и плесневым грибком кодзи.

Несмотря на то, что так сакэ делают уже несколько столетий и в мире спрос на него растет, в последнее время он теряет популярность на своей родине. Обычно его предлагают гостям во время важных церемоний и застолий по особым случаям. Подают сакэ теплым, холодным или комнатной температуры (это зависит от времени года).

Представители Японии на встрече ЮНЕСКО в Парагвае тоже выпили немного сакэ по случаю включения технологии напитка в список нематериального культурного наследия.

Производители сакэ надеются, что признание ЮНЕСКО повысит объем экспорта напитка и возродит интерес к нему в Японии.

«Мы очень рады. Международное признание возродит интерес японцев к сакэ, а это может помочь вернуть людям желание передавать навыки и ноу-хау его производства следующему поколению», — сказал постоянный представитель Японии при ЮНЕСКО Такэхиро Кано.

Делегаты ЮНЕСКО также одобрили внесение в список нематериального наследия культуру астурийского сидра в Испании и изготовление гигантских бочек в Гватемале.

В октябре японский завод по производству саке компании Yucho Shuzo изготовил напиток по рецепту, который использовали буддийские монахи свыше 450 лет назад.

Сакэ — общее японское слово для алкогольных напитков. В Японии напиток, о котором идет речь, называется нихонсю.

Ранее, казахский свадебный обряд внесли в список ЮНЕСКО. В столице Парагвая Асунсьоне на заседании Комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества включен один из древних казахских обрядов «Беташар» - обряд знакомства невесты с родней мужа, в переводе с казахского языка «открытие лица».