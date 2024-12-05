Казахский свадебный обряд внесли в список ЮНЕСКО

Подробнее об этом на своей странице в Facebook сообщил госсоветник РК Ерлан Карин, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Напомним, «беташар» — обряд знакомства невесты с родней мужа, в переводе с казахского языка «открытие лица». Беташар распространён на всей территории Казахстана. За пределами страны этот свадебный ритуал практикуют этнические казахи.

«В столице Парагвая Асунсьоне на заседании Комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества включен один из древних казахских обрядов «Беташар», – говорится в сообщении.

Как известно, лицо невесты до проведения обряда «беташар» никому не показывали.