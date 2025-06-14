Прокурорами возвращены неиспользуемые земли в Акмолинской области

Сельское хозяйство
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Дефицит пастбищных земель и пашен является одной из наиболее актуальных проблем региона, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Поэтому прокурорами Акмолинской области ведется системная работа по выявлению и возврату неиспользуемых земельных участков.

К примеру, в данное время прокуратурой района Биржан сал реализуется проект «Увеличение пастбищных земель».

В рамках проекта установлено, что значительное количество землепользователей района, на протяжении длительного времени в нарушение Земельного кодекса не используют земельные участки по целевому назначению.

Ввиду допущенных нарушений по акту надзора прокуратуры района Биржан сал в собственность государства возвращено свыше 22 000 гектаров земельных участков – пашни, с кадастровой стоимостью 323 миллиона тенге.

При этом местные исполнительные органы ориентированы на предоставление возвращенных земель в пользование добросовестным местным жителям и субъектам бизнеса.

Работа в данном направлении продолжается, к тому же дополнительно сфокусирована на добровольный возврат неиспользуемых участков у землепользователей.

#сельское хозяйство #Акмолинская область #АПК #неиспользуемые земли

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