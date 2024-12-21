Промысловый флот возвращается в Мангистау

Экономика
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На Каспии будут добывать около 10 тыс. тонн кильки в год, передает Kazpravda.kz

Фото: Минсельхоз РК

В рамках рабочей поездки в Мангистаускую область вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин посетил порт Саржа в поселке Курык, где принял участие в первом отплытии кораблей на промысловый лов кильки.

Промысловое рыболовство в Мангистауской области было развито до 1991 года, когда функционировало предприятие "Мангышлак рыбхолодфлот", обеспечивавший регион и другие страны рыбной продукцией.

Спустя три десятилетия Мангистауская область возрождает традиции промыслового рыболовства. Впервые за 30 лет на казахстанскую часть Каспийского моря вышли корабли для промышленного вылова рыбы.

Это значимое событие стало возможным благодаря реализации поручения Президента по развитию рыбной промышленности и обеспечению продовольственной безопасности страны.

Одним из первых шагов стало приобретение и регистрация двух траловых судов ТОО “Aktau Balyk Company”. Планируется, что с их помощью компания будет добывать около 10 тысяч тонн каспийской кильки в год, обеспечивая внутренний рынок страны качественной рыбой.

В следующем году для увеличения объема вылова до 30 тысяч тонн компания намерена расширить флот, закупив еще четыре современных траловых судна.

Проект ТОО “Aktau Balyk Company” является важным шагом для развития рыбной промышленности региона, способствует созданию рабочих мест, увеличению отечественных специалистов в сфере промыслового рыболовства, укреплению продовольственной безопасности.

#Мангистау #рыбная отрасль #Промысловый флот

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Промысловый флот возвращается в Мангистау
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