Пропавшая в Туркестане пятиклассница найдена мертвой

Фото пресс-службы ДЧС Туркестанской области

Тело девочки, пропавшей 25 марта, извлекли из канала Арысь-Туркестан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу регионального департамента по чрезвычайным ситуациям. В поисково-спасательных работах были задействованы 139 человек и 16 единиц техники включая квадрокоптер и плавсредства, рассказали в ДЧС.

Труп пропавшей девочки был найден спасателями в 10:10 примерно в 11 километрах от места, где ее видели в последний раз.

Как ранее сообщили полицейские, с заявлением о пропаже дочери в УП Туркестана обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что ее дочь не вернулась домой с прогулки.

По данным с камер ЦОУ выяснилось, что подросток играла во дворе, а потом ушла по дороге. Игравшая с ней девочка сообщила, что они пошли к каналу, в который Инжу случайно упала и уже не смогла выбраться.