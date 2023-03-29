Пятые сутки ищут пропавшую пятиклассницу в Туркестане

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Новую информацию о пропавшей 25 марта пятикласснице получили туркестанские полицейские, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП региона.

Стражи порядка уже несколько дней разыскивают Инжу Ескермес. К ним присоединились горожане, волонтеры и преставители учебных заведений. Полиция использует служебных собак и дроны.

В полиции напомнили, что в УП Туркестана 25 марта обратилась местная жительница и сообщила, что около 17:00 ее дочь вышла из дома поиграть и не вернулась. Заявление сразу же зарегистрировали и по поручению начальника ДП области весь личный состав был ориентирован на поиск ребенка.

Проанализировав видео с камер ЦОУ, выяснилось, что подросток играла во дворе, а потом ушла по дороге.

В результате разговоров с соседской девочкой, которая играла с Инжу, выяснилось, что они пошли к каналу. Девочка захотела потрогать воду, случайно упала и выбраться уже не смогла.

Сейчас полиция составила новый план поисков и вызвала представителей МЧС. Поиски продолжаются.