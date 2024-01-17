Пропавшего 9-летнего мальчика нашла служебная собака в Караганде

16 января в полицию Караганды поступило сообщение, что без вести пропал 9-летний мальчик, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК

Фото: Polisia.kz

Сообщение о пропаже поступило в 15:45 часов. Установлено, что исчезнувший ребенок около 13.00 пошел на занятия в школу. Но в учебном заведении так и не появился. В полиции незамедлительно организовали несколько поисковых групп.

К розыску исчезнувшего школьника привлекли дежурный наряд центра кинологической службы ДП Карагандинской области в составе инспекторов-кинологов Ж. Капият и Б. Жетписбаева и собаки по кличке Верна. Прибыв на место, где в последний раз видели мальчика, Верна сразу взяла след и уверенно повела к пропавшему ребенку.

Оказалось, школьник опоздал на урок и не решился зайти в школу. После этого ребенок стал гулять по городу. Его доставили в полицию и передали родителям, добавили в полиции.



