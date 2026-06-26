Пропавшего пенсионера нашли в Павлодарской области

Фото: пресс-служба МВД

В регионе развернулась масштабная поисковая операция, завершившаяся спасением 71-летнего местного жителя. Пожилой мужчина отправился осматривать места для рыбалки, однако домой вернулся лишь спустя двое суток, сообщает Kazpravda.kz

По данным ведомства, 24 июня в полицию поступил звонок. Взволнованный мужчина сообщил, что ранним утром 23 июня выехал на скутере осматривать пойму и по пути повредил ногу, после чего более полутора суток не мог самостоятельно выбраться. Затем связь с ним прервалась.

Незамедлительно были сформированы поисковые группы, в состав которых вошли сотрудники полиции Павлодарского района и спасатели МЧС. Они обследовали сложный участок поймы реки от села Байдала до села Заря.

Ситуацию осложняли значительная площадь поисков и труднопроходимая местность. Поиски не прекращались ни на минуту и продолжались более суток, в том числе в ночное время.

На вторые сутки непрерывной операции, пробираясь сквозь густые заросли поймы, сотрудники обнаружили пропавшего пенсионера.

«При обнаружении пропавшего пожилого мужчины я почувствовал облегчение, поскольку удалось спасти человеческую жизнь. Для меня самым главным было то, что мужчина жив и найден. Он находился в абсолютно беспомощном состоянии. Как выяснилось, мужчина сильно оступился и сломал ногу, из-за чего не мог сделать ни шагу и провел двое суток без еды, воды и тепла. Рад, что наша работа позволила вернуть человека семье», – рассказал заместитель начальника отдела полиции Павлодарского района Олжас Тлеубергенов.

Полицейские оперативно оказали пострадавшему первую помощь и экстренно эвакуировали его из поймы.

В настоящее время спасенный пенсионер находится под наблюдением врачей в одной из больниц Павлодара. Придя в себя, мужчина выразил искреннюю благодарность полицейским и всем неравнодушным людям, которые помогли спасти ему жизнь.

В правоохранительных органах напоминают: если ваш близкий человек вовремя не вернулся домой и не выходит на связь, не теряйте драгоценное время. Не нужно ждать – незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы. Иногда каждая минута может стоить жизни.