Пропавшего в Уральске школьника нашли через сутки в кустах около рынка

В Уральске удачно завершилась операция по поиску 11-летнего мальчика, передает Кazpravda.kz со ссылкой на " Мой ГОРОД ".

Фото: 38news.ru

С заявлением о пропаже несовершеннолетнего 2012 года рождения в областной департамент полиции обратилась его мать.

19 мая, в 20:17, ребенок не вернулся домой после школы.

200 сотрудников полиции ЗКО почти сутки искали пропавшего.

"Женщина сообщила, что ее сын ученик 5-го класса СШ №16 не вернулся домой после уроков. Сотового телефона у ребенка не было. Сразу же был направлен на поиски весь личный состав Департамента. В школе его охарактеризовали как общительного ребенка, но с неудовлетворительной успеваемостью", - сообщили в полиции.

Поиски длились всю ночь. Мальчика нашли на следующий день, 20 мая. Он спал в кустах недалеко от рынка "Алтын Алма".

Отметим, что в начале этого года ребенок уже убегал из дома.