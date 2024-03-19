Пропавшую девочку при помощи беспилотников разыскивают в Алматинской области

Поиски потерявшегося трехлетнего ребенка продолжаются несколько дней, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: Kazpravda.kz/ АдильбекТауекелов

По данным ведомства, 17 марта в 21.44 часов в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что вблизи села Куш в Енбекшиказахском районе потерялась трехлетняя девочка.

17 марта в 16.30 часов, оставшись без присмотра взрослых, она вышла из дома и до настоящего времени не вернулась.

С 23.25 часов к поискам были привлечены более 200 человек - местные жители, спасатели из Алматинской области, города Конаева, полицейские, сотрудники Енбекшиказахского охотничьего хозяйства. При поиске используются 4 беспилотника.

«18 марта дополнительно на место происшествия прибыл личный состав воинской части №6654 села Каракемер, в том числе 50 сотрудников и 14 кинологических расчетов, 3 единицы техники, 1 БПЛА. А также в 10.00 часов на место поисково-спасательных работ выехали волонтеры «Лидер-KZ» из Алматинской области в составе 15 человек», — говорится в официальном сообщении.

Спасатели проводят работу по погружению в водоем, расположенный на расстоянии 30 метров, а также ведутся наземные поиски с использованием кинологических расчетов на местности и по береговой линии водоема. Осматриваются все возможные места нахождения ребенка.

В министерстве добавили, что для обеспечения бесперебойной связи на месте поисковых работ работает командно-штабная машина ДЧС Алматинской области.