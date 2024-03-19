Пропавшую девочку при помощи беспилотников разыскивают в Алматинской области

Общество
30
Дана Аменова
Корреспондент

Поиски потерявшегося трехлетнего ребенка продолжаются несколько дней, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС 

Фото: Kazpravda.kz/ АдильбекТауекелов

По данным ведомства, 17 марта в 21.44 часов в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что вблизи села Куш в Енбекшиказахском районе потерялась трехлетняя девочка.  

17 марта в 16.30 часов, оставшись без присмотра взрослых, она вышла из дома и до настоящего времени не вернулась.

С 23.25 часов к поискам были привлечены более 200 человек - местные жители, спасатели из Алматинской области, города Конаева, полицейские, сотрудники Енбекшиказахского охотничьего хозяйства. При поиске используются 4 беспилотника. 

«18 марта дополнительно на место происшествия прибыл личный состав воинской части №6654 села Каракемер, в том числе 50 сотрудников и 14 кинологических расчетов, 3 единицы техники, 1 БПЛА. А также в 10.00 часов на место поисково-спасательных работ выехали волонтеры «Лидер-KZ» из Алматинской области в составе 15 человек», — говорится в официальном сообщении.

Спасатели проводят работу по погружению в водоем, расположенный на расстоянии 30 метров, а также ведутся наземные поиски с использованием кинологических расчетов на местности и по береговой линии водоема. Осматриваются все возможные места нахождения ребенка.

В министерстве добавили, что для обеспечения бесперебойной связи на месте поисковых работ работает командно-штабная машина ДЧС Алматинской области. 

#пропажа #ребенок #МЧС #девочка #Алматинская область #поиски #беспилотники

Популярное

Все
Тонул на глазах у публики
Как лудоман себе в карты запретил играть
«Старая гвардия» Казправды
Моцарт от бокса
Казахский Пушкин или второй после Абая
Открыть экзаменационные классы в районных ЦОНах просят преподаватели автошкол СКО
Алименты от осужденных
Павлодарской прокуратурой пресечена растрата свыше 1 млрд тенге для выкупа земель под строительство ГРЭС-3
Геологоразведка: наращивать инвестиции
Апелляционная коллегия военного суда ужесточила наказание по делу о пожаре и взрывах на военных складах под Таразом
Окна возможностей для региона
С прицелом на импортозамещение
Иртыш: кто останется в рулевой рубке?
Трансформация Казахстана: к обновленному справедливому обществу
Сидя на коне можно завоевать империю, но нельзя ею управлять, сидя на коне. Что мы знаем об Улусе Джучи?
Условия для успешного нациестроительства
Комплекс антиинфляционных мер пересмотрят в Казахстане
Нужно творить красоту!
Россия потребовала от Германии официально признать блокаду Ленинграда актом геноцида
Умерших и переехавших граждан прикрепила к себе клиника Астаны
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана с помолвкой
Творил несмотря на запреты
Красиво шить не запретишь
Число погибших жителей Газы перевалило за 31 тысячу
КГА прокомментировал ситуацию в аэропорту Алматы
Пять главных социальных зол среди казахстанцев обозначил президент
Ауызашар от имени президента провели для участников Национального курултая
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
Бектенов встретился с премьером и президентом Узбекистана
Президент предложил изменить герб Казахстана
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
Кодекс преткновения
Куда уходит Каспий?
Робот-броневик с пулемётом собрали солдаты в Актау
Берут одни, отдают другие
Пять путевок на ОИ-2024 завоевали казахстанские боксеры
Массовая драка в одном из карагандинских ресторанов попала на видео
Выбери меня: как в области Жетысу выбирали самую лучшую невестку
Казахстанские боксеры завоевали пять олимпийских лицензий на турнире в Италии
Академия наук: миссия выполнима
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Судьба сильной женщины
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
Какого цвета «честный» мед?
Откуда берет корни название города Костанай
Доверие основывается на справедливости
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети

Читайте также

Более 100 тысяч человек получили выплаты по потере работы и…
Грубые нарушения закона о ветеринарии выявили в Павлодарско…
Апелляционная коллегия военного суда ужесточила наказание п…
Павлодарской прокуратурой пресечена растрата свыше 1 млрд т…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]