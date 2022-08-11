Проштрафились

Экс-руководитель районного отдела развития человеческого потенциала и бывший директор сельской школы признаны виновными в получении взятки за трудоустройство.

Осужденные работали в тандеме, получив за трудоустройство учителем в школе села Карасу 800 тыс. тенге. На тот момент директор местной школы № 14 Арман Пернебаев даже успел подержать требуемую сумму в руках, не подозревая, что купюры меченые и разбогатеть уж точно не удастся. А вот проблем заработать – с головой.

Об аппетитах чиновницы и директора школы стало известно после того, как потенциальный кандидат на вакантную должность педагога сообщила о факте вымогательства в антикоррупционную службу. Учитель, успешно прошедшая отбор и тестирование, посчитала требование директора школы одного миллиона тенге (позже сторговались на 800 тыс.) якобы для положительного решения вопроса о трудоустройстве на заседании комиссии районного отдела образования неправомочными и не стала молчать.

Директора школы задержали в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, как только он получил деньги. Всего-то и успел, что разделить купюры на две стопки. Он признался, что одна часть денег предназначалась ему, а вторая – руководителю отдела развития человеческого потенциала Сайрамского района.

И хотя Куралай Шадиева всячески отрицала свою причастность к криминальному происшествию, назвав получение денег от директора школы «подставой», следственные органы доказали ее вину.

Суд признал одного из подсудимых виновными в получении и даче взятки, второго – в получении. И обоим назначил наказание, не связанное с лишением свободы. Учитывая, что бывший директор школы обвинялся в получении и даче взятки, ему предстоит заплатить штраф в сумме 40 млн тенге. Куралай Шадиевой суд назначил штраф в два раза меньше от этой суммы – 20 млн тенге.