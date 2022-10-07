Статьи
Просто бизнес
Елена Левкович, Астана

– Чего сидеть дома, пойдемте на котеек посмотрим, – я стала выталкивать из дома своих мальчишек: в городе проходила выставка кошек.

Первым разочарованием стало то, что выставка оказалась платной. Как-то мне казалось само собой разумеющимся, что полюбоваться кошками можно будет за спасибо – за что платить-то, не за погладить же, в самом деле? Тем не менее заплатили по 500 с детского носа и тысячу за нашего папу – я прошла «по работе», показав служебное удостоверение.

Все честно – шла я именно работать: очень хотелось побольше узнать о кошачьих породах, поболтать с владельцами и заводчиками, погладить хвостатых, рассказать о тех и других в газете. Думала сделать фото с кошачьими, даже не для статьи – просто себе на память.

Мечты о беседах рухнули, как только мы поднялись на второй этаж в выставочный зал. Людей – не протолкнуться. Коты и кошки где-то там, в толпе, пытаемся протолкнуться к столам. Но прорвавшись через десятки посетителей, поняла, что и про поглаживания тоже придется забыть – доступ к животным закрыт.

Каждый «выставочный образец» сидел в своей переноске или мягкой конуре. У кого-то под боком мисочка с водой и корм, у кого-то лишь лежанка. Места – максимум лечь поудобнее, все эти импровизированные домики не приспособлены для торчания в них весь день. В высоком светлом зале было душно и слишком ярко, слишком много людей и слишком громко, и животные лежали с отрешенным взглядом. Почти все – спиной к посетителям, даже не реагируя на попытки людей привлечь внимание дружелюбными «кис-кис» и постукиванием пальцами. Многие кошки спали, но не блаженно растянувшись, а как будто просто отключившись от происходящего вокруг. Кого-то хозяева пытались выдать за озорного пушистика, раздражая (именно это слово уместно) кис­точкой на палочке, правда, без особого успеха.

Мне стало дурно от увиденного. Я-то представляла себе, как красивые грациозные кошки наслаждаются всеобщим вниманием, элегантно возлегая на пуфиках и принимая в дар кубки и грамоты в знак признания своей неотразимости. А увидела лишь суровую реальность: выставка – всего лишь птичий базар, на котором главная задача – повыгоднее «толкнуть» породистого котенка. Получение награды – всего лишь одна из ступеней к удачной сделке: чем больше регалий, тем золотоноснее приплод у лауреата.

Разговаривать ни с кем не хотелось, да и о чем? Породы и клички указаны на визитных карточках, а цена живого товара мне неинтересна. Хотелось одного – побыстрее выбраться из гомонящего душного зала, где кошку, ухватив за лапы, несли на подиум, чтобы потом подороже продать ее детей.

Популярное

Все
Как я училась правильно замуж ходить
Должны ли банки отвечать за «дыры» в своей системе безопасности?
Парадокс
Девяностолетние дедушки говорят о кражах. Но не совсем обычных. О традиции красть невест
Не обезьянья жизнь…
Просто бизнес
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Напал на гида на Кольсае: вокруг певца Торегали Тореали вновь разгорается скандал (видео)
Токаев о фейках и кибератаках: Определенные внешние силы намерены посеять смуту в Казахстане
Девочка, обвинявшая родственников в сексуальном насилии, покончила с собой
Президент Токаев: В мире наблюдается беспрецедентное геополитическое обострение
Новую банкноту номиналом 20 тысяч тенге выпустил Нацбанк
Певца Торегали Тореали взяли под стражу
Компромисс между художником и властью
Пробки в городе объяснили в ДП Астаны
Президент открыл памятник Мухтару Ауэзову и Кайыму Мухамедханову в Семее
Учитель из Великобритании полюбил Алматы и казахский язык
Партия "Ауыл" выдвинула своего кандидата в президенты
Асел Жанасова освобождена от должности вице-министра
Тариф на отопление и горячую воду повысится с 1 октября в Караганде
Премьер провел заседание Комиссии по демонополизации экономики
Токаев поздравил казахстанских учителей с профессиональным праздником
О ситуации в городе из-за притока россиян рассказали в маслихате Астаны
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Закон Республики Казахстан
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
«Точечные эксперименты» градостроительства
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Указ Президента Республики Казахстан
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат

Читайте также

Статьи
Живая книга в детских руках
Статьи
Не обезьянья жизнь…
Статьи
Усилить требования к безопасности
Статьи
Поздравление от Главы государства

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]