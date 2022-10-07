Просто бизнес

– Чего сидеть дома, пойдемте на котеек посмотрим, – я стала выталкивать из дома своих мальчишек: в городе проходила выставка кошек.

Первым разочарованием стало то, что выставка оказалась платной. Как-то мне казалось само собой разумеющимся, что полюбоваться кошками можно будет за спасибо – за что платить-то, не за погладить же, в самом деле? Тем не менее заплатили по 500 с детского носа и тысячу за нашего папу – я прошла «по работе», показав служебное удостоверение.

Все честно – шла я именно работать: очень хотелось побольше узнать о кошачьих породах, поболтать с владельцами и заводчиками, погладить хвостатых, рассказать о тех и других в газете. Думала сделать фото с кошачьими, даже не для статьи – просто себе на память.

Мечты о беседах рухнули, как только мы поднялись на второй этаж в выставочный зал. Людей – не протолкнуться. Коты и кошки где-то там, в толпе, пытаемся протолкнуться к столам. Но прорвавшись через десятки посетителей, поняла, что и про поглаживания тоже придется забыть – доступ к животным закрыт.

Каждый «выставочный образец» сидел в своей переноске или мягкой конуре. У кого-то под боком мисочка с водой и корм, у кого-то лишь лежанка. Места – максимум лечь поудобнее, все эти импровизированные домики не приспособлены для торчания в них весь день. В высоком светлом зале было душно и слишком ярко, слишком много людей и слишком громко, и животные лежали с отрешенным взглядом. Почти все – спиной к посетителям, даже не реагируя на попытки людей привлечь внимание дружелюбными «кис-кис» и постукиванием пальцами. Многие кошки спали, но не блаженно растянувшись, а как будто просто отключившись от происходящего вокруг. Кого-то хозяева пытались выдать за озорного пушистика, раздражая (именно это слово уместно) кис­точкой на палочке, правда, без особого успеха.

Мне стало дурно от увиденного. Я-то представляла себе, как красивые грациозные кошки наслаждаются всеобщим вниманием, элегантно возлегая на пуфиках и принимая в дар кубки и грамоты в знак признания своей неотразимости. А увидела лишь суровую реальность: выставка – всего лишь птичий базар, на котором главная задача – повыгоднее «толкнуть» породистого котенка. Получение награды – всего лишь одна из ступеней к удачной сделке: чем больше регалий, тем золотоноснее приплод у лауреата.

Разговаривать ни с кем не хотелось, да и о чем? Породы и клички указаны на визитных карточках, а цена живого товара мне неинтересна. Хотелось одного – побыстрее выбраться из гомонящего душного зала, где кошку, ухватив за лапы, несли на подиум, чтобы потом подороже продать ее детей.