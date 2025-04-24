Есть места, где история творится не громкими событиями, а тихими делами, важность которых тем не менее невозможно переоценить, ведь их цель – хранить и укреплять единство и согласие в общест­ве. Республиканский Дом дружбы в Алматы – одно из таких мест: центр притяжения людей, объединенных осознанием важнос­ти поставленной перед ними задачи, воплощение ключевой идеи «единство в многообразии».

– Республиканский Дом дружбы не просто здание – это средоточие добрых дел и институтов, работающих на благо страны, – рассказывает руководитель управления по обеспечению деятельности респуб­ликанского Дома дружбы в Алматы РГУ «Қоғамдық келісім», заместитель председателя республиканского совета матерей АНК по Алматы, член комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате Алматы Нурсауле Альтекова. – Здесь не танцы и пляски, как многие думают, здесь – аналитика, науч­ная работа, конференции, конкретные дела, нацеленные на реализацию важнейших задач, касающихся консолидации общества, укрепления общенационального единства и солидарности.

В стенах алматинского Дома дружбы расположились 24 этнокультурных объединения, и каждое вносит свой вклад в общее дело. Работа не прекращается: каждый день – новая задача.

В 2025 году Ассамблея народа Казахстана отмечает 30-летие. АНК – уникальный институт, ставший символом межкультурного и межэтнического диа­лога, взаимодействия государства и гражданского общества, народной дипломатии. И ее 30-летие – не просто юбилей, а повод переосмыслить путь, который прошел Казахстан.

В деятельности АНК созданные по всей стране дома дружбы занимают особое место, поскольку вносят внушительный вклад в реализацию ключевых принципов казахстанской политики в области межэтнических отношений – обеспечение взаимопонимания, согласия и единства. Эти идеи, лежащие в основе Ассамблеи народа Казахстана, получили свое прост­ранственное воплощение – в виде дома, где нет чужих. Дом дружбы – это социальный механизм, который скрепляет «ткань общества», бережет его от непонимания, от опасного «мы и они». Это место, где соз­дается пространство доверия.

С 1999 года республиканский Дом дружбы в Алматы реализует государственную политику в межэтнической сфере: проводит встречи, семинары, форумы, торжества, международные диалоги. Дом дружбы умеет говорить разными голосами: на казахском, русском, уйгурском, греческом, корейском, турецком и десятках других языков. И в каждом этом голосе звучит не просто культурная память, а воля к миру.

Литературные вечера, детские конкурсы, конференции и форумы... Все это части одного процесса: через культуру –

к согласию, через образование – к уважению, через участие – к общности. В последние годы в домах дружбы реализуются проекты по медиации, молодежному лидерству, формированию кадрового резерва, борьбе с социальными пороками, поддержке многодетных семей и ветеранов.

Здесь можно говорить о тюркской цивилизации, о защите культурного наследия, о детской литературе или о том, как справиться с паводком. Потому что Дом дружбы – это не про культуру в узком смысле. Это про то, как строится государство на основе единства и согласия.

– Каждый день кто-то звонит: из областных домов дружбы, КГУ, этнокультурных объединений, просят помочь, подсказать. Мы всегда с радостью делимся своими знаниями и опытом, ибо понимаем, что вся наша работа имеет общие цели и задачи, – говорит главный эксперт РГУ «Қоғамдық келісім» Комитета по развитию межэтнических отношений Минис­терства культуры и информации РК доктор философских наук Гульмира Билялова. – Сейчас ассамблея работает по единому плану празднования 30-летия – это наш общий ориен­тир. К нему добавляются культурные календари, местные проекты, инициативы. Только после 33-й сессии АНК по поручению Президента было запущено 14 новых направлений работы. И все это проходит через дома дружбы. Здесь не бывает «тихих дней». Потому что Дом дружбы – это место, где получают воплощение идеи и смыслы, от которых зависит будущее страны.