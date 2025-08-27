Сегодня в школах столицы, в том числе построенных в рамках национального проекта «Келешек мектептері», открывают кабинеты поддержки инклюзии. Это особые пространства, где детям с особыми образовательными потребностями (ООП) помогают учиться и социализироваться наравне со сверстниками.

Например, в комфортной школе № 119, расположенной в районе Байконыр, такой кабинет был спроектирован сразу. В прос­торных помещениях есть игровые зоны и кабинеты индивидуальных занятий, где логопеды, дефектологи и психологи комплексно занимаются с детьми. Кроме того, для детей с ООП предусмотрены специальные пандусы, кнопки вызова помощи с красной подсветкой, просторные лифты, адаптированные санузлы. Лифты позволяют без труда передвигаться по всем учебным корпусам.

«Келешек мектептері» задают стандарты инклюзивного образования и для обычных средних школ. Например, куратор кабинета поддержки инклюзии в школе-лицее № 89 психолог Кундуз Аширбекова объясняет, что многим детям с ООП сложно сидеть полные 40 минут на уроках, поэтому занятия ведут индивидуально. Сейчас в лицее 73 таких ученика, из них 36 посещают занятия в сопровождении педагогов-ассистентов.

– В общем классе шумно, да и нагрузка большая, дети с особыми образовательными потребностями могут устать. Поэтому в классе они сидят около двадцати минут, остальное время занимаются в отдельном кабинете. И педагог-ассистент помогает ребенку освоить тему, начатую на общем уроке. Такой режим позволяет снизить переутомление и сохранить мотивацию к учебе, – объясняет педагог-психолог. – Перед началом работы с новым ребенком мы проводим диагностику: определяем навыки, привычки, мотивацию. Затем строим индивидуальную программу занятий. Педагог-ассистент становится в первую очередь другом, без доверия невозможно полноценное обучение.

Если же школьник устает, он может свободно пойти в сенсорную комнату. Здесь есть скалодром, батут, бассейн с шариками, интерактивная доска и проектор с играми, песочная терапия с музыкой. Кроме того, дети могут сами играть в кукольный театр, заниматься мозаикой, конструировать. Все это призвано не только развлекать, но и стимулировать социализацию, эмоциональное развитие и моторные навыки ребенка.

Педагог-ассистент, помимо обычного сопровождения, следит за психоэмоцио­нальным состоянием ребенка. Каждое утро он смотрит, с каким настроением пришел ученик: спокойный или нервный из-за бессонной ночи. Если ребенок не готов к уроку, занятие начинают с адаптации – простых упражнений или игры. Любой успех поощряется любимой книжкой, музыкой или игрой на батуте.

Гулназ Ракыжанова, педагог-ассистент с четырехлетним стажем, признается: эта работа требует огромного терпения и навыков.

– Мы с утра встречаем детей и до конца уроков остаемся рядом. И каждый день показываем ребенку визуальное расписание – логопед, психолог, столовая, урок. Он должен видеть, что ему предстоит сделать, это создает ощущение порядка и стабильности, – делится педагог.

Ассистент должен знать сразу несколько предметов – от математики до биологии, ведь именно он помогает ребенку усваивать программу. При этом важно следить за прогрессом ученика.

– В каждой четверти мы проводим тес­тирование. К концу года нужно показать хотя бы 30–40 процентов прогресса, – отмечает педагог.

Помимо ассистентов, в школе-лицее работают психологи, логопеды, дефектологи, с каждым ребенком они занимаются индивидуально по два раза в неделю. Все специалисты подчеркивают: без участия родителей достичь результата сложно.

– Мы учим ребенка сидеть за партой, выполнять задания. Но если дома это не закрепляется, прогресса не будет. Важно, чтобы родители водили детей на дополнительную реабилитацию, ЛФК, занимались вместе с ними, – говорит Гулназ Ракыжанова.

В управлении образования Астаны сообщили, что в новом учебном году кабинеты поддержки инклюзии будут открыты во всех школах столицы.