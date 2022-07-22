Простую формулу изучения казахского языка вывела студентка

Зубрежку – отставить!

Студентка Екатерина Асадчева вывела свою предельно простую формулу изучения казахского языка, считая ее лучшей из всех существующих.

Катя блестяще говорит на казахском языке. Настолько хорошо, что даже друзья-казахи и однокурсники просят ее помочь освоить родной язык.

– Я выросла в сельской местнос­ти, в Толебийском райо­не, – рассказывает Екатерина Асадчева. – Наше село – многонацио­нальное. Соседи в основном узбеки, курды. Так сложилось, что рядом казахов мало проживает. Но в школе мы тесно общались с параллельным казахским классом. И как-то само собой получилось, что я научилась говорить. Да и учителя в школе хорошие были, очень ответственно относились к проведению уроков.

Девушка с благодарностью вспоминает педагогов, которые на занятиях старались раскрыть школьникам красоту и богатство казахского языка, пополнить словарный запас. Это Адильбек Дуйсенбеков, Камшат Абылаева, Алия Сахова, Алиша Агабекова.

– Не скажу, что у наших педагогов были какие-то индивидуальные приемы обучения или суперметодики, – продолжает моя собеседница. – Скорее, сама атмосфера в школе, проводимые внешкольные мероприятия с пес­нями, которые мы пели, танцами, костюмами – все как-то само собой несло идею необходимости изучения языка. С первого класса я активно участвовала в школьной самодеятельности, стихи декламировала на казахском языке, пела в хоре, солировала. Помню, с какой гордостью пела песню «Алия», она была первой, которую я исполнила на государственном языке.

Уроки Катя всегда учила сама. Она – старший ребенок в семье. Дома было много русско-казахских и казахско-русских словарей, которые были верными ее помощниками при подготовке домашних заданий. Каждое слово школьница старалась запомнить, постоянно пополняя словарный запас.

– Крайне редко я обращалась за помощью к соседям-узбекам, лишь в тех случаях, когда домашнее задание было очень сложным, – признается Екатерина Асадчева. – Мой папа Михаил Вячеславович тоже знает казахский язык, он фельдшер. Ему в профессии это необходимо. Он вырос в ауле и выучил его сам, не прилагая особых усилий. Папа постоянно говорил, что знает казахский, но я никогда не слышала, как он говорит. Чтобы домашнюю работу делать со мной – об этом и речи не было. Иногда даже сомневалась, что он владеет языком, пока не услышала однажды, как он по телефону консультирует пациента.

Катя говорит, что в 6-м классе пришло осознание того, что жить в Казахстане и не знать язык – нонсенс. С тех пор ее отношение к изучению языка изменилось. Она стала воспринимать его не как некую сумму знаний, объем информации, который надо выучить и запомнить, а как рабочий инструмент, каким надо пользоваться. Этот переворот в сознании привел к тому, что школьница свободно заговорила. Это произошло в 7-м классе.

– Все получилось само собой, наверное, так это было и у мое­го папы, – считает Екатерина Асадчева. – Мне вдруг стало интересно говорить на казахском языке и понимать других. Согласитесь, некомфортно себя чувствуешь, когда находишься в компании, в которой, естественно, люди о чем-то говорят, обсуждают какую-то тему, а ты не понимаешь. Это даже скучно и неинтересно. И совсем другое дело, когда все понимаешь, участвуешь в общем разговоре. Это позволяет понять друг друга, добавляет легкости в общении. В университете, как только я пришла на 1-й курс, сразу же стала активисткой во многом благодаря тому, что знаю казахский язык. С тех пор участвую в различных мероприятиях, на форумах, встречах, конкурсах.

Студентка говорит, что упорно заниматься, зубрить слова и фразы – такого в процессе изучения языка у нее никогда не было. Способность говорить выработалась в процессе общения. Попытка донести мысль отдельными словами, фразами вылилась со временем в хорошую речь, которая только совершенствовалась. В этот момент она узнавала новые слова, которые откладывались в памяти, и даже пробовала экс­периментировать, стараясь при помощи новых выражений построить предложение, чтобы донести свою мысль.

– Многие говорят, дескать, хочу, пытаюсь выучить язык, но не получается, – размышляет Екатерина Асадчева. – В институте у нас есть студенты-казахи, которые не знают свой родной язык. Они подходят ко мне, просят: «Катя, научи, я хочу знать и говорить, мне стыдно...». Такие вот ситуации тоже были у меня. Я никому не отказываю, тут же вовлекая человека в диалог. Так они постепенно начинают говорить. Язык – это не то, что нужно изучать, им нужно жить, дышать и наслаждаться. Просто надо впустить язык в свою жизнь и пользоваться им.

Я попросила Катю дать пару советов всем тем, кто осознает необходимость знания государственного языка, но пока не может похвалиться успехами в его освоении.

– Больше разговаривать с носителем языка, – делится своим секретом Катя. – Когда человек не понимает тебя, а ты не понимаешь его, и вы пытаетесь найти слова, чтобы донести какую-то информацию, это идеальный путь для того, чтобы начать говорить. В моем случае это сработало. Мне действительно помогли выучить язык казахоязычные жители нашего села.

На курсы, считает студентка, смысла ходить вообще нет, потому что там в основном идет зубрежка, которая ни к чему хорошему не приведет. Рано или поздно забудется все.

– Забудьте про учебники и начинайте общаться, – настоятельно советует Екатерина Асадчева. – Такой контакт с людьми даст понимание языка и навыки говорения. Очень важно выработать привычку и использовать язык по чуть-чуть каждый день. В обыч­ные дни полдня говорю на русском и столько же на казахском языке, учитываю, с кем приходится общаться. Просмотр фильмов на казахском языке с субтитрами на русском тоже помогает развивать слуховую и зрительную память и пополнять словарный запас. Неоднократно видела, как меняется отношение к человеку, знающему казахский язык. Меня в такие моменты гордость переполняет от того, что я говорю на этом прекрасном языке.